AutoBest assegna a Citroën Ami il premio speciale “A STAR IS BORN”

La giuria di AutoBest, composta da giornalisti che rappresentano 31 Paesi Europei, ha assegnato a Citroën Ami il premio speciale “A STAR IS BORN”

Citroen Ami è una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilità. Grazie alle sue dimensioni compatte, al suo design unico e il suo approccio grafico inedito, Ami sovverte i codici, sorprende e attrae immediatamente.

Oltre all’oggetto stesso, è l’intero ecosistema di Ami che è stato pensato in maniera differente e che comprende tra l’altro un percorso cliente, completamente digitale.

Le principali caratteristiche di Ami che sono state apprezzate dalla giuria di AutoBest sono:

Ami è elettrica: zero emissioni di CO2 a beneficio di tutti e accesso ai centri città, con una guida semplice, silenziosa e fluida. Una batteria che si ricarica in sole tre ore da una normale presa di corrente, come uno smartphone.

Compatta e agile: dimensioni ultra compatte di 2,41 m di lunghezza e un diametro di sterzata di 7,20 m, che semplifica i percorsi in città e il parcheggio.

Confortevole e protettiva: piccola all’esterno e grande all’interno, Ami permette a due persone, sedute una accanto all’altra, di spostarsi nel totale comfort, in un abitacolo chiuso e riscaldato, molto luminoso e protetto.

Una soluzione di mobilità anticonformista, dall’identità decisa e personalizzabile: uno stile originale e un design innovativo caratterizzato da elementi simmetrici e 6 pack di accessori conferiscono ad Ami un aspetto distintivo.

Ami è accessibile a tutti: può essere guidata a partire da 14 anni e propone offerte “à la carte”, studiate per soddisfare ogni esigenza di spostamento, in qualunque momento, occasionale o regolare, individuale o condiviso.

Ami offre una nuova esperienza cliente: un ecosistema digitale globale che ha lo scopo di semplificare la vita quotidiana dei clienti, e che permette loro di seguire Ami – 100% ëlectric, dalla scoperta fino all’ordine, con pochi clic e con la possibilità di essere consegnata direttamente a domicilio.

Citroën Ami ha conquistato non solo la giuria di AutoBest, ma anche il pubblico visto che ad oggi già 2.400 clienti in Francia hanno scelto questa innovativa soluzione di micro mobilità individuale pensata per la città: facile, elettrica e accessibile.