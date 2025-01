Automobili Lamborghini: Top Employer Italia per il 12° anno consecutivo

Automobili Lamborghini celebra un traguardo prestigioso, confermandosi per il dodicesimo anno consecutivo “Top Employer Italia”.

Questo riconoscimento testimonia l’impegno costante dell’azienda nel creare un ambiente di lavoro innovativo, inclusivo e centrato sul benessere delle persone.

La certificazione, assegnata dal Top Employers Institute, valuta le migliori pratiche in ambito HR attraverso una survey che copre sei macroaree e 20 topic specifici, tra cui strategie per il benessere, inclusione, formazione e sviluppo delle competenze. Lamborghini, con la sua visione orientata all’eccellenza e alla sostenibilità, si distingue come modello di riferimento per il settore automotive e non solo.

Innovazione sociale e benessere a 360°



Tra i programmi di punta spicca il progetto “Lamborghini Feelosophy”, avviato nel 2021 e basato sui pilastri body, minde purpose. L’iniziativa promuove il benessere fisico, mentale e sociale dei dipendenti, con attività che spaziano dal fitness alla meditazione, dal supporto psicologico alla responsabilità sociale d’impresa.

Inclusività e parità di genere



L’azienda è anche in prima linea nella promozione di una cultura inclusiva, sostenuta dal catalogo formativo “Universi da esplorare” e dall’ottenimento delle certificazioni IDEM e UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere. Tra le iniziative chiave, una campagna sul linguaggio inclusivo e politiche per contrastare ogni forma di discriminazione sul luogo di lavoro.

Nuove misure per il work-life balance



Nel 2024, l’azienda ha introdotto un innovativo Contratto Integrativo, con miglioramenti significativi nell’organizzazione degli orari di lavoro e nuove misure a supporto della genitorialità, tra cui il congedo parentale retribuito al 100% in specifici casi.

Un successo che guarda al futuro



“Investire nelle persone è fondamentale per affrontare le sfide del futuro. Il nostro successo si basa sul rispetto delle loro aspettative e sul loro benessere,” ha dichiarato Umberto Tossini, Chief People, Culture & Organization Officer di Automobili Lamborghini.

Con oltre 600 nuove risorse accolte nel 2024 e un turnover ridotto, Lamborghini consolida il suo impegno nella valorizzazione del capitale umano, dimostrando che il successo di un’azienda non si misura solo nei risultati economici, ma anche nel benessere e nella motivazione delle sue persone.

Automobili Lamborghini si conferma un punto di riferimento nel panorama globale, non solo per le sue straordinarie vetture, ma anche per l’attenzione alle persone, che rappresentano il cuore pulsante del suo successo.