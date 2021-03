Autosprint premia Luca de Meo con il "Casco d'Oro Speciale Formula 1"

Rappresentano da sempre gli “Oscar” italiani del Motorsport e li richiamano anche nella forma, distinguendosi però per il casco che ne identifica il nome: parliamo dei Caschi d’Oro di Autosprint che vengono assegnati ogni anno, insieme ad ACI e ACI Sport, per premiare i protagonisti del motorsport tricolore ed internazionale della stagione appena conclusa.

Quest’anno, in un’edizione totalmente nuova in streaming condotta direttamente dal Direttore della testata, Andrea Cordovani, affiancato da altri prestigiosi giornalisti, Autosprint ha voluto assegnare il prestigioso riconoscimento al CEO del Gruppo Renault, Luca De Meo, per l’impegno dimostrato, sin dal suo insediamento, nel motorsport e in particolare nella F.1, con una costante presenza al fianco del Team Renault F1 durante le gare, nonché per l’impegno mostrato nel rilancio del Team Alpine F1 dalla stagione 2021.

«Per me ricevere tale premio è un privilegio e anche un onore. Per il Gruppo Renault in generale, e in particolare per Alpine, il programma di Formula Uno è stato un inizio del 2021 molto intenso. Una leggenda sta tornando, insieme ad un veterano determinato ma molto maturo e non vedo l’ora di vedere il nome di Alpine in F1 alla ricerca di nuovi successi», ha dichiarato Luca de Meo.