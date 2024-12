Autotorino chiude il 2024 a 2,65 miliardi di fatturato: strategie e investimenti per il futuro

Il Gruppo Autotorino, leader tra i dealer automotive in Italia, si conferma protagonista del mercato con un bilancio 2024 da record:

2,65 miliardi di euro di fatturato (+24% rispetto al 2023) e oltre 73.000 vetture vendute (+22%), di cui più di 37.000 nuove (+20%) e 36.000 usate (+32%). Questi risultati hanno consolidato il ruolo di Autotorino come unico dealer italiano tra i 50 maggiori operatori europei del settore.

Il 2024 ha visto l’ampliamento della rete territoriale con l’ingresso a Roma e l’apertura del moderno hub di Milano Cassinis, il quarto della città, oltre all’annuncio di un nuovo progetto in Polonia, previsto per gennaio 2025. Queste mosse strategiche confermano l’obiettivo del gruppo di espandere la propria presenza sia sul territorio nazionale che internazionale.

Il 60° anniversario come punto di svolta

Nel 2025, Autotorino celebrerà il suo 60° anniversario, traguardo che segnerà il punto di partenza per una nuova fase di crescita. Il Gruppo ha annunciato un piano di investimenti da oltre 60 milioni di euro nei prossimi anni, con focus su:

Innovazione tecnologica: 15 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni digitali che migliorino la gestione dei processi e i servizi offerti.

Efficientamento strutturale: 45 milioni di euro per modernizzare e valorizzare le sedi delle filiali.

Welfare aziendale: Prosecuzione del programma di benefit per i collaboratori, che nel 2024 ha destinato 2,5 milioni di euro al personale, con iniziative come il "Bonus Bebè" e il progetto "Family Care".

La visione strategica per il futuro

“Considerare ogni traguardo come un nuovo inizio è il valore distintivo di Autotorino”, ha commentato il vicepresidente Mattia Vanini. Questa filosofia guida il Gruppo verso una crescita continua, come dimostrano l’acquisizione della filiale Mercedes-Benz a Varsavia e il rafforzamento delle attività in Italia.

Anche il rapporto con i collaboratori è al centro della strategia aziendale. Nel 2024, Autotorino ha implementato iniziative innovative di welfare, confermando il suo impegno verso il benessere della squadra. “La fiducia reciproca con i nostri collaboratori e clienti è il fondamento del nostro successo,” ha sottolineato il presidente Plinio Vanini durante l’annuale incontro aziendale a Fiere di Parma.

BeBeep: il brand dell’usato che capitalizza l’esperienza

Un altro pilastro della strategia di Autotorino è il mercato dell’usato. Con il lancio di BeBeep, il Gruppo ha consolidato la propria posizione in questo segmento, offrendo ai clienti un’esperienza affidabile e trasparente.

“La nostra esperienza decennale ci permette di garantire un servizio di alta qualità,” ha spiegato Stefano Martinalli, consigliere delegato e direttore generale del Gruppo. BeBeep rappresenta la sintesi tra innovazione e tradizione, unendo la storica affidabilità di Autotorino con un’offerta moderna e specializzata.

Un futuro di mobilità sostenibile e relazioni forti

Con una visione a 360 gradi, Autotorino punta a essere un punto di riferimento per la mobilità del futuro, mantenendo al centro valori come serietà, innovazione e vicinanza al cliente. Il 60° anniversario non sarà solo una celebrazione del passato, ma il trampolino di lancio per nuovi ambiziosi obiettivi.