Avviata la produzione di MINI Countryman Electric nello stabilimento di Lipsia

BMW Group ha segnato un altro importante traguardo nella mobilità elettrica con l'avvio della produzione della MINI Countryman Electric presso il suo impianto di Lipsia.

Questo evento rappresenta un passo significativo nella strategia di elettrificazione del gruppo, consolidando ulteriormente la posizione dello stabilimento come centro nevralgico per l'innovazione e la sostenibilità nell'industria automobilistica.

La MINI Countryman Electric si distingue per le sue prestazioni eccellenti e la sua efficienza energetica, offrendo due varianti completamente elettriche: la Countryman E, con una potenza di 150 kW (204 CV) e un consumo energetico di 17,4 - 15,7 kWh/100 km, e la più potente Countryman SE ALL4 a trazione integrale, che eroga 230 kW (313 CV) con un consumo energetico di 18,5 - 16,8 kWh/100 km. Entrambe le versioni promettono un'esperienza di guida elettrizzante con zero emissioni di CO2, in linea con l'impegno di MINI verso una completa elettrificazione entro il 2030.

L'impianto di Lipsia del BMW Group, noto per la sua flessibilità produttiva e l'efficienza, ha subito aggiornamenti significativi dal 2018 per aumentare la capacità produttiva fino a 350.000 unità all'anno. Questi aggiornamenti hanno permesso di integrare la produzione di veicoli con diverse unità di propulsione, inclusa la MINI Countryman Electric, su un'unica linea di produzione. Ciò dimostra l'impegno del BMW Group nell'adattare le sue operazioni alla crescente domanda di veicoli elettrici.

La produzione di componenti elettronici e batterie ad alta tensione è un altro aspetto chiave dello stabilimento di Lipsia. Con investimenti che superano i 900 milioni di euro, lo stabilimento ora esegue tutte le fasi della produzione interna di batterie ad alta tensione, rafforzando il suo ruolo nel supportare la transizione del gruppo verso la mobilità elettrica.

L'impianto di Lipsia si distingue anche per l'adozione di tecnologie innovative e sostenibili nei processi di verniciatura. La tecnica di verniciatura senza overspray, ad esempio, riduce significativamente l'impatto ambientale della produzione, contribuendo alla visione di decarbonizzazione del BMW Group. Inoltre, l'introduzione di bruciatori bivalenti che possono funzionare sia con idrogeno che con gas naturale segna un passo importante verso la riduzione delle emissioni di CO2 nello stabilimento.

Questi sviluppi riflettono l'impegno del BMW Group nella sostenibilità e nell'innovazione, posizionando lo stabilimento di Lipsia come un esempio di produzione automobilistica avanzata e responsabile. Con l'introduzione della MINI Countryman Electric e l'espansione della capacità produttiva, il BMW Group continua a guidare il settore verso un futuro elettrico, sostenibile e ad alte prestazioni.