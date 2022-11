BCA e Nissan: una partnership strategica per la gestione europea dell’usato

Le due Società hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per diventare partner strategici con l'obiettivo di portare le operazioni di remarketing di Nissan in Europa a nuovi e più alti livelli.

Grazie all’implementazione di un nuovo ecosistema europeo di strumenti di remarketing sviluppato da BCA, Nissan mira a migliorare l'efficienza dei propri processi di gestione dell’usato attraverso la riduzione del time-to-market e una migliore gestione sia dei prezzi delle auto usate, sia dei valori residui.

Gli attuali strumenti di remarketing di Nissan saranno quindi potenziati grazie all’utilizzo del nuovo e innovativo UVMS (Used Vehicle Management System) inizialmente in 6 Paesi (Francia, Regno Unito, Italia, Germania, Paesi Bassi e Belgio) e con la possibilità di ulteriori espansioni future.

BCA supporterà questa importante crescita fornendo i due pilastri fondamentali per la corretta gestione del remarketing europeo di Nissan:

-una collaudata piattaforma di remarketing, che fornisce capacità di vendita digitali complete in ogni Paese e tra Paesi, attraverso la quale Nissan potrà velocemente vendere i veicoli usati Nissan alla sua rete di concessionari;

-un sistema di gestione dello stock e del processo di buyback fornito da Fleet Control Monitor – FCM, che appartiene al Gruppo BCA ed è nativamente integrato con la piattaforma BCA, e consente di controllare l'intero ciclo di vita del veicolo dall'immatricolazione al de-fleeting, dal remarketing ai processi legati alla logistica.

Le Business Unit Europee di Nissan hanno una capacità di rivendita di circa 30.000 veicoli l’anno, e gli strumenti messi a disposizione da BCA rappresentano la chiave di volta per raggiungere performance di questo livello supportando il network in tutte le attività del processo di remarketing in modo fluido, trasparente e redditizio.

Antonio Melica, Deputy Vice-President Sales Europe di Nissan, ha dichiarato: “L’insieme di questi nuovi tool e tutti i servizi associati consentiranno a Nissan di rivoluzionare l'efficienza del processo di remarketing, diminuendo il time-to-market, migliorando la definizione dei prezzi e contribuendo a guidare la gestione dei valori residui, creando così un vero e proprio vantaggio competitivo sul mercato”.

Nicolas Fenetre, European Business Development Director di BCA, ha dichiarato: “Entrambe le Società sono pronte a iniziare questa collaborazione e sono convinte di aver posto le basi per un futuro di successo. BCA è orgogliosa della creazione di questa partnership storica con Nissan che rappresenta un ulteriore passo verso la definizione di nuovi e più elevati standard nel remarketing internazionale dei veicoli”.

La corretta gestione dell’usato è, oggi più che mai, un fattore critico di successo per l’intera filiera dell’auto, e BCA, che da oltre 75 anni investe in questo campo, è il punto di riferimento e il giusto partner per tutte quelle realtà innovative che vogliono potenziare quest’area affidandosi al leader di mercato.