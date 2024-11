Bentley, le nuove Continental GT e GTC debuttano alla Milano AutoClassica 2024

In occasione della 14ª edizione di Milano AutoClassica, Bentley Milano offre un’anteprima esclusiva della quarta generazione di Bentley Continental GT e GTC.

Presentate nella sofisticata tinta Gravity Grey, le nuove Continental si distinguono per un linguaggio di design ispirato sia alla tradizione che all’innovazione. Queste linee moderne, ma robuste, esaltano l’iconico singolo faro Bentley, per la prima volta utilizzato dagli anni Cinquanta. Un dettaglio che reinterpreta la tradizione per abbracciare il futuro.

La nuova Continental, proposta nelle versioni GT e GTC Speed, integra un avanzato sistema Ultra Performance Hybrid, composto da un potente motore V8 da 4,0 litri e un motore elettrico da 190 CV. La potenza complessiva di 782 CV consente un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi, con un’autonomia elettrica di 81 km, rendendo queste vetture performanti e versatili al tempo stesso.

Le nuove sospensioni pneumatiche a due camere e il Bentley Dynamic Ride (antirollio attivo) assicurano un controllo senza precedenti della scocca, con un comfort di guida ottimale. A questi si aggiungono il differenziale a slittamento limitato (LSD) e il torque vectoring, che migliorano la maneggevolezza e l’agilità della vettura. All’esterno, dettagli come la griglia Black Gloss e i fari LED Dark Tint donano un aspetto audace e raffinato. All’interno, le trapuntature a diamante e la pelle Beluga cucita a mano esprimono lusso e ricercatezza, mentre la GTC offre un’esperienza di guida en plein air, enfatizzando l’emozione del grand touring.

Il pubblico potrà ammirare anche la Bentayga V8 Azure, che fonde prestazioni e raffinatezza. Spinto da un V8 biturbo da 4,0 litri, il SUV si distingue per il colore Onyx e i dettagli unici curati dalla divisione Mulliner, tra cui sedili Diamond Quilt e lampade di benvenuto animate. Gli accenti cromati e i fari Matrix LED enfatizzano la presenza della Bentayga, mentre l’interno offre un ambiente rilassante con finiture Dinamica e il sistema audio Naim.

Milano AutoClassica 2024 celebra il lusso e l’artigianalità automobilistica in un evento dove Bentley riafferma il proprio impegno verso l’eccellenza e l’innovazione. Nell’elegante cornice di Milano, capitale mondiale della moda e del design, Bentley Milano invita i visitatori a scoprire un’anteprima che unisce tradizione, tecnologia e la costante evoluzione della mobilità di lusso.