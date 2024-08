BMW celebra lusso e innovazione con una nuova campagna dio comunicazione globale

BMW, il marchio bavarese simbolo di lusso e innovazione, ha lanciato una campagna di marca destinata a catturare l'attenzione di un pubblico internazionale,

mettendo in risalto la sua attuale gamma di modelli di punta. Protagonisti di questa iniziativa sono i modelli BMW Serie 7, BMW Serie 8, BMW X7 e BMW XM, presentati come autentici capolavori di design e ingegneria, incastonati in scenari naturali mozzafiato.

La campagna, che ha fatto il suo debutto sui social media di YouTube e Instagram, è solo l'inizio di una strategia multicanale che includerà contenuti specifici per vari paesi, con pubblicità esterna, stampata e spot televisivi. Le attività di comunicazione hanno preso il via negli Stati Uniti e, a partire da settembre 2024, si estenderanno anche in Germania, Cina, Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Polonia e Medio Oriente.

Bernd Körber, Senior Vice President BMW Brand Management and Product Management, ha sottolineato il cuore pulsante di questa campagna: "Le prestazioni senza compromessi, la raffinatezza e lo stile inimitabile dei nostri modelli più esclusivi sono al centro della nostra nuova campagna. Le immagini coinvolgenti invitano il pubblico a vivere la passione per il design, l'artigianato e l'innovazione tecnologica che caratterizzano ogni BMW."

Il primo contenuto rilasciato, un'emozionante clip di 60 secondi intitolata "Lifelines", è dedicato alla BMW i7, il modello di punta della gamma completamente elettrica del marchio. Ambientata in un paesaggio suggestivo e accompagnata da una colonna sonora ricca di virtuosismo, la BMW i7 emerge come simbolo di un futuro audace e progressivo, destinato a coloro che affrontano la vita con fiducia e determinazione.

Altre immagini della campagna mostrano la BMW Serie 8 Coupé in un paesaggio roccioso, la BMW X7 ai piedi di maestose montagne innevate, e la BMW XM in un suggestivo scenario marino battuto dal vento. Queste potenti visioni sono accompagnate dal nome completo dell'azienda, “Bayerische Motoren Werke”, un richiamo alle radici profonde e al patrimonio di oltre un secolo di storia di BMW.

Questa campagna non solo esalta l'unicità e l'eleganza del marchio, ma ribadisce anche la fiducia di BMW nelle proprie capacità, testimoniando come l'azienda, nel corso degli anni, abbia saputo costruire un legame profondo e duraturo con i suoi clienti nel segmento del lusso. Un legame fondato su una tradizione di eccellenza che continua a plasmare il futuro dell'automobile.