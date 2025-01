BMW Group accelera sull’economia circolare: il riciclaggio delle batterie ad alta tensione diventa paneuropeo

BMW Group segna un nuovo capitolo nel percorso verso la mobilità sostenibile grazie a un’importante collaborazione con SK tes, leader nelle soluzioni per il riciclaggio delle tecnologie avanzate.

Dal 1° novembre 2024, è attivo un sistema di riciclaggio a circuito chiuso che permetterà di recuperare cobalto, nichel e litio dalle batterie ad alta tensione usate, reintegrandoli nella catena produttiva per la realizzazione di nuove batterie.

Un passo decisivo verso un futuro più sostenibile, che mira a ridurre drasticamente la dipendenza dalle risorse primarie e a promuovere un’economia circolare efficace nel settore automobilistico.

Un sistema a circuito chiuso per il futuro delle batterie

La partnership tra il BMW Group e SK tes non è solo un accordo commerciale, ma una vera e propria rivoluzione nei processi di riciclaggio. Le batterie ad alta tensione esauste provenienti dai veicoli e dai settori di sviluppo del BMW Group in Europa saranno affidate a SK tes per essere trasformate in materie prime secondarie di alta qualità.

Il processo prevede la triturazione meccanica delle batterie, durante la quale i metalli vengono separati e concentrati in un materiale chiamato “black mass”. Da qui, attraverso un sofisticato metodo chimico noto come idrometallurgia, vengono recuperati nichel, litio e cobalto, materiali preziosi che saranno utilizzati per la produzione delle batterie di nuova generazione, in particolare il sistema di trazione GEN 6.

Secondo Jörg Lederbauer, Vice President Circular Economy del BMW Group: "Partnership di questo tipo migliorano la nostra efficienza nell’ambito dell’economia circolare. Nel processo a circuito chiuso, tutti i partner beneficiano reciprocamente delle proprie esperienze".

Innovazione premiata: il riciclaggio secondo SK tes

Il processo sviluppato da SK tes ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per il suo approccio sostenibile e innovativo. Tra questi, il prestigioso Sustainability Service of the Year assegnato dal Business Intelligence Group e l'Apex Award del Global Compact delle Nazioni Unite.

La collaborazione con SK tes, che sarà estesa anche alla regione USA-Messico-Canada entro il 2026, rappresenta una tappa fondamentale per il BMW Group, che punta a ridurre l'impatto ambientale della mobilità elettrica lungo tutto il ciclo di vita delle batterie.

L’impegno del BMW Group per l’economia circolare

Da anni il BMW Group adotta un approccio strategico basato sui principi di Re:Think, Re:Duce, Re:Use e Re:Cycle, con l'obiettivo di rendere l'intero ciclo di vita dei veicoli più sostenibile. Questo significa progettare auto che siano facili da riciclare, utilizzare materiali secondari nei componenti e chiudere i cicli produttivi per ridurre gli sprechi.

Come sottolinea Nadine Philipp, Vice President Sustainability Supplier Network di BMW AG: "La promozione dell'economia circolare è un tema strategico fondamentale per il BMW Group. Attraverso l’economia circolare stiamo anche rafforzando la nostra resilienza nelle catene di approvvigionamento".

Un esempio concreto di questo impegno è il BMW Group Recycling and Dismantling Centre, attivo da oltre 30 anni, che sviluppa e applica processi innovativi per il riciclaggio di parti e materiali, consentendo di recuperare risorse preziose dai veicoli a fine vita.

Un modello per il futuro della mobilità

Con questa nuova partnership paneuropea, il BMW Group non solo si conferma leader nel settore della mobilità elettrica sostenibile, ma dimostra di voler adottare un modello di business circolare, in cui i veicoli non sono più semplici prodotti da smaltire, ma fonti di materie prime per le auto del futuro.

L’obiettivo è chiaro: minimizzare l'impatto ambientale della produzione di batterie e garantire che le risorse vengano utilizzate in modo più efficiente, trasformando un potenziale problema in un'opportunità per la mobilità sostenibile.

Il traguardo raggiunto è solo un punto di partenza per ulteriori sviluppi: entro il 2026, il sistema sarà operativo anche in Nord America, aprendo la strada a un’economia circolare globale nel settore delle batterie. Una visione che punta a conservare le risorse naturali, ridurre le emissioni e dare nuova vita ai materiali, in perfetta sintonia con le sfide ambientali del nostro tempo.