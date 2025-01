BMW Group: è il datore di lavoro più popolare nel 2024

Il BMW Group continua a dettare standard non solo nel settore automobilistico, ma anche come modello di eccellenza nell’ambito delle risorse umane.

Nel 2024, l’azienda ha mantenuto il suo status di datore di lavoro più popolare secondo numerosi studi, confermando un impegno costante nel creare un ambiente di lavoro stabile, innovativo e orientato allo sviluppo personale dei dipendenti.

Un riconoscimento che dura nel tempo

Il Barometro dei Professionisti di Trendence ha premiato BMW Group per la tredicesima volta consecutiva come miglior datore di lavoro in Germania. Questo risultato, basato su un’indagine condotta su 15.000 dipendenti con istruzione universitaria, sottolinea la capacità del gruppo di rispondere alle aspettative dei lavoratori anche in un contesto economico sfidante.

Il successo non si limita ai confini tedeschi. Nelle classifiche globali di Universum e Forbes, BMW Group figura tra i datori di lavoro più attraenti al mondo, grazie alla sua visione strategica, all’impegno per l’e-mobility e alla digitalizzazione.

Valorizzazione del talento e crescita personale

Secondo Ilka Horstmeier, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG per le risorse umane, il successo come datore di lavoro deriva dall’attenzione dedicata ai dipendenti:

"Offriamo compiti significativi, opportunità di crescita e valorizziamo l’esperienza delle nostre persone. Questo approccio non solo rafforza il legame tra azienda e lavoratore, ma ci posiziona anche come leader nella competizione per i migliori talenti."

BMW Group offre stipendi competitivi, programmi di mobilità, salute e sviluppo interno, oltre a vantaggi che rendono l’esperienza lavorativa unica.

I settori in crescita e le opportunità per i giovani

L’attrattività dell’azienda si riflette anche nei settori tecnici e IT. Nel Graduate Barometer 2024, BMW Group ha ottenuto il primo posto in Ingegneria e migliorato la sua posizione nel settore IT, classificandosi come il quarto datore di lavoro più ambito. Inoltre, i laureati in economia hanno premiato l’azienda con il secondo posto nella classifica di settore.

Anche gli studenti delle scuole superiori guardano con interesse al BMW Group, che si è posizionato al terzo posto nel Barometro degli Studenti di Trendence.

Sfide entusiasmanti per il futuro

BMW Group non si limita a consolidare il proprio presente, ma guarda al futuro con progetti ambiziosi nei settori della ricerca sulle batterie, guida automatizzata e sviluppo software. L’azienda cerca costantemente talenti, dai professionisti esperti ai giovani laureati, per ruoli strategici come tecnici di manutenzione elettrica, pianificatori di produzione e sviluppatori di app.

Un’azienda a prova di crisi

In un’epoca di incertezze economiche, BMW Group rappresenta un punto fermo per stabilità e innovazione. La sua capacità di adattarsi alle sfide del mercato, unita a una leadership solida e lungimirante, la rende non solo un leader del settore, ma anche un simbolo di eccellenza nel mondo del lavoro.