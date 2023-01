BMW Group nel 2022 raddoppia la vendita dei veicoli elettrici a livello global

Bmw accelera in modo significativo la sua crescita nella mobilità elettrica nel 2022,

raddoppiando le vendite rispetto al 2021 (+107,7%) con un totale di 215.755 veicoli Bmw e Mini completamente elettrici consegnati ai clienti. "La nostra gamma di prodotti è la migliore risposta ad un ambiente difficile e ci ha permesso di più che raddoppiare le vendite di veicoli completamente elettrici nel 2022", ha dichiarato Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di Bmw responsabile Customer, Brands, Sales. "Siamo fiduciosi di poter costruire su questo successo nel 2023, continuiamo a vedere una richiesta di ordini particolarmente elevata per i nostri modelli completamente elettrici", ha aggiunto Nota.

Il Bmw Group ha consegnato un totale di 2.399.636 veicoli Bmw, Mini e Rolls-Royce ai clienti di tutto il mondo nel 2022 (-4,8%); un anno in cui tutti i settori hanno affrontato avversità dovute alla carenza di forniture, alle chiusure causate dalla pandemia in Cina e alla guerra in Ucraina. L'impatto principale è stato avvertito nei primi sei mesi dell'anno, con consegne in calo rispetto all'anno precedente. Le vendite sono aumentate nella seconda metà del 2022. Nel quarto trimestre, Bmwha registrato una crescita significativa delle vendite pari al +10,6%, con 651.798 veicoli consegnati ai clienti. Il Bmw Group è ottimista per il prossimo anno. "Manterremo il nostro percorso di crescita nel 2023. L'attenzione sarà chiaramente rivolta a continuare a incrementare l'elettromobilità. Il prossimo traguardo per il 2023 è che il 15% delle nostre vendite totali provenga da veicoli completamente elettrici.

Con il lancio della BMW i5 nel corso di quest'anno stiamo facendo un altro passo importante sulla strada dell'elettrificazione della nostra gamma di modelli", ha dichiarato Nota. L'anno scorso il marchio BMW ha venduto un totale di 2.100.692 unità (-5,1%) in tutto il mondo, mantenendo la posizione numero 1 nel segmento premium globale. Le vendite di veicoli elettrificati (inclusi gli ibridi plug-in) per l'intero anno sono aumentate del +35,6% rispetto all'anno precedente, con 372.956 veicoli. L'attraente gamma di prodotti del marchio si sta dimostrando estremamente popolare. Ciò si riflette nell'elevato numero di ordini per modelli come la BMW X1, la iX1, la i4, la iX e la i7. Più avanti nel corso dell'anno, il BMW Group amplierà la sua gamma elettrica con la BMW i5. BMW M ha registrato una crescita del +8,4% rispetto all'anno precedente, con la vendita di 177.257 unità. Allo stesso tempo, BMW M ha compiuto progressi sostanziali nell'elettrificazione del suo portafoglio prodotti. Il lancio dei primi due modelli BMW M Performance completamente elettrificati, la i4 M50 e la iX M60, il primissimo modello elettrificato ad alte prestazioni, la BMW XM, e la nuova M240i Coupé hanno contribuito in modo determinante al successo di questo fine anno. Anche la nuova edizione della BMW M2 e la BMW M3 Touring, presentata di recente, hanno dato un contributo importante alla crescita delle vendite dello scorso anno. Parallelamente a queste nuove aggiunte alla gamma di prodotti, BMW M ha registrato una forte domanda nell'anno del suo 50° anniversario per le sue derivate di punta ad alte prestazioni, la M3 e la M4, e per i suoi modelli X di lunga data. Di conseguenza, le prospettive per il 2023 sono molto positive per BMW M GmbH, con la promessa di ulteriori risultati record.

MINI Electric rimane la variante MINI più venduta Il marchio automobilistico premium MINI ha venduto 292.923 unità lo scorso anno (-3,0%). Le vendite dei modelli MINI elettrificati hanno avuto un andamento positivo: il numero di modelli MINI elettrificati venduti (incluse le ibride plug-in) è salito del 14,3% a 60.839 veicoli e ha rappresentato circa il 21% delle vendite totali di MINI nel mondo nel 2022. La MINI Cooper SE completamente elettrica è rimasta la variante di modello più venduta del marchio nel 2022. Lo scorso anno sono state vendute in tutto il mondo 43.744 MINI Cooper SE, con un aumento del 25,5% rispetto all'anno precedente. Il 2023 sarà un anno molto importante per MINI. Rolls-Royce Motor Cars ha registrato le vendite più alte dei suoi 118 anni di storia Nell'anno in cui Rolls-Royce Motor Cars ha presentato Spectre, la prima super coupé elettrica extralusso al mondo, l'azienda ha registrato anche le vendite più alte dei suoi 118 anni di storia, con 6.021 auto consegnate ai clienti in tutto il mondo (+7,8%). Ognuna di queste vetture era Bespoke: realizzata secondo i desideri del cliente, fin nei minimi dettagli.

Il valore generato dall'impareggiabile offerta Bespoke del marchio è stato più alto che mai, con clienti che pagano in media circa mezzo milione di euro per avere una Rolls-Royce unica. La domanda globale rimane sostenuta per l'intero portafoglio prodotti, guidato da Cullinan e Ghost – il portafoglio ordini di tutti i modelli si estende fino al 2023, con preordini molto forti per la nuova Spectre completamente elettrica, dopo un'anteprima mondiale di grande successo in ottobre. La reazione eccezionalmente positiva dei clienti alla Spectre arriva mentre il marchio si prepara a costruire solo auto completamente elettriche entro la fine del 2030. BMW Motorrad registra le vendite più alte nella storia dell'azienda Con un totale di 202.895 moto e scooter consegnati ai clienti - un aumento del +4,4% rispetto all'anno precedente -, BMW Motorrad ha registrato le vendite più alte nella storia dell'azienda.