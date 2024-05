Bmw Group: Stefan Richmann nuovo capo di MINI dal 1° agosto 2024

Il Gruppo BMW ha annunciato una significativa transizione nella leadership del suo marchio MINI.

A partire dal 1° agosto 2024, Stefan Richmann, figura chiave all'interno del gruppo con un'ampia esperienza sia in Germania che all'estero, prenderà il posto di Stefanie Wurst come direttore di MINI. Stefanie Wurst, che ha guidato il marchio dal febbraio 2022, è stata fondamentale nel posizionare MINI come un leader nella mobilità elettrica e nella digitalizzazione.

Sotto la guida di Wurst, MINI ha visto significativi sviluppi, tra cui l'espansione nei nuovi mercati e l'adattamento a target di riferimento evoluti. Ha anche giocato un ruolo cruciale nel trasformare l'organizzazione internazionale delle vendite di MINI in un modello sostenibile e orientato al cliente, oltre a introdurre le vendite dirette in Cina ed Europa.

Jochen Goller, membro del Board of Management di BMW AG responsabile di Customer, Brands e Sales, ha espresso profonda gratitudine per l'impegno e il contributo di Wurst, sottolineando come sotto la sua guida, MINI abbia rafforzato il proprio patrimonio storico e si sia orientato con successo verso il futuro.

Richmann, che entrerà in carica ad agosto, ha una lunga storia di successi con BMW. Dopo aver iniziato nel 1997, ha scalato le posizioni all'interno del gruppo, assumendo ruoli di rilievo in vari settori, tra cui la Pianificazione Strategica Aziendale, il Controllo delle Vendite, e di recente come CFO negli Stati Uniti e responsabile della divisione Strategia Aziendale.

Con l'avvicinarsi della sua nomina, ci sono grandi aspettative su come Richmann guiderà MINI attraverso le sfide del mercato automobilistico contemporaneo, con un particolare focus sull'ulteriore elettrificazione e digitalizzazione del marchio.