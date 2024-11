BMW Group supera le sfide del terzo trimestre e punta a una crescita sostenibile nel quarto

Il BMW Group si è lasciato alle spalle un terzo trimestre complesso, caratterizzato da sfide tecniche legate al Sistema Frenante Integrato (IBS) e da una domanda più debole in alcuni mercati chiave.

Tuttavia, l’azienda ha registrato segnali di ripresa grazie alla crescita significativa delle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) e al consolidamento della propria posizione di leader in Europa.

Crescita dei BEV e forte presenza in Europa

Nel terzo trimestre, il BMW Group ha visto un’importante crescita delle vendite di veicoli BEV, che hanno raggiunto il 19,1% delle vendite totali. Questo aumento riflette l’impegno di BMW verso la mobilità sostenibile, puntando ad ampliare la gamma elettrica per rispondere a una domanda in continua crescita.

In Europa, il marchio BMW ha mostrato segnali di forte recupero con un incremento del volume di vendite del +7,6% nei primi nove mesi del 2024. Crescite significative sono state registrate in mercati strategici come Spagna, Regno Unito, Francia e Italia, confermando il ruolo di BMW come marchio di riferimento nel segmento premium.

Stabilità negli Stati Uniti e strategia per la riduzione delle scorte

Nonostante le problematiche legate all'IBS che hanno causato alcune interruzioni nelle consegne negli Stati Uniti, BMW è riuscita a mantenere le vendite stabili, conservando la sua quota di mercato. Per il quarto trimestre, il gruppo prevede una significativa riduzione delle scorte grazie alla risoluzione delle problematiche IBS e alla ripresa delle consegne, strategia che dovrebbe sostenere il flusso di cassa libero del segmento Automotive, in linea con le previsioni.

Investimenti per un futuro sostenibile e redditizio

Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, ha commentato che l’azienda rimane focalizzata sul bilanciare gli obiettivi di breve termine con il successo a lungo termine. Con un piano di investimento importante in nuovi prodotti e tecnologie – inclusa la futura gamma NEUE KLASSE orientata alla mobilità elettrica e digitale – il BMW Group conferma la sua strategia per consolidare la competitività e sostenere una crescita sostenibile.