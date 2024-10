BMW Italia consegna la nuova flotta di BMW XM ad AC Milan per la stagione 2024-2025

In una cornice insolita e scenografica, BMW Italia ha consegnato la nuova flotta di BMW XM ai giocatori e al management di AC Milan per la stagione 2024-2025.

L’evento si è tenuto presso l’hangar di Milano Prime Malpensa, trasformato per l’occasione in un set cinematografico con un jet privato e ventisei BMW XM, di cui cinque personalizzate con colori BMW Individual, come protagonisti assoluti.

Un evento scenografico tra lusso e innovazione

La collaborazione tra BMW Italia e AC Milan ha portato alla realizzazione di un evento che esalta non solo le caratteristiche tecniche delle BMW XM, ma anche i valori condivisi tra le due aziende: dinamismo, innovazione e ricerca della prestazione. Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia, ha commentato così la scelta della location: “Abbiamo scelto un luogo insolito perché ci piaceva sottolineare la potenza, il dinamismo e la passione che la BMW XM esprime. La storia di BMW è legata all’aeronautica e ancora oggi deriviamo tecnologie da questo settore, come l’head-up display, che rendono l’esperienza a bordo sempre più tecnologica e sicura”.

La flotta consegnata include ventisei BMW XM, una vettura che celebra i cinquant'anni di BMW M e rappresenta il massimo dell’innovazione ibrida plug-in. Con i suoi 653 CV, la BMW XM incarna perfettamente lo spirito di performance che accomuna BMW e AC Milan, offrendo un connubio di lusso e tecnologia orientato alla sostenibilità.

Una partnership di successo tra due leader dell’innovazione

La collaborazione tra BMW e AC Milan, avviata tre anni fa, si è basata su valori comuni come la leadership e l’innovazione. “Il rapporto con AC Milan è nato proprio sul tema della leadership e della ricerca della performance”, ha dichiarato Di Silvestre. “L’evento di oggi riassume in modo scenografico questi temi, e ringrazio Paolo Scaroni per la passione e lo spirito di partnership che hanno accompagnato il nostro percorso”.

Anche Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione strategica, affermando: “AC Milan e BMW operano da sempre nel campo delle emozioni, coinvolgendo tifosi e clienti con passione. La nostra partnership ha dimostrato di essere un percorso di successo, basato su valori condivisi”.

Una flotta esclusiva per AC Milan

Le ventisei BMW XM consegnate includono cinque modelli personalizzati con colori BMW Individual, tra cui Petrol Mica, Frozen Black, Boston Green, Brands Hatch Grey e Ruby Black. Queste vetture rappresentano l'eccellenza tecnologica di BMW, integrando la propulsione ibrida plug-in con un design esclusivo. Oltre a offrire prestazioni straordinarie, la BMW XM è pensata per un futuro sostenibile, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

L’evento di consegna delle BMW XM ad AC Milan è ormai diventato un appuntamento annuale imperdibile, che celebra l’unione tra due marchi di eccellenza. La scenografia dell’hangar di Milano Prime Malpensa ha reso l’evento ancora più iconico, enfatizzando il dinamismo e la passione che accomunano BMW e AC Milan. Questa partnership continua a rappresentare un esempio di successo, unendo prestazioni sportive e innovazione tecnologica in un percorso condiviso verso il futuro della mobilità.