BMW Italia rinnova la partnership con la Federazione Motociclistica Italiana per il CIV 2025

BMW Italia conferma il suo impegno nel mondo del motociclismo italiano rinnovando la partnership con la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) per il Campionato Italiano Velocità (CIV) 2025.

L'annuncio ufficiale è avvenuto durante le premiazioni del Dunlop CIV 2024, alla presenza del Presidente della FMI, Giovanni Copioli, e del Direttore Generale di BMW Motorrad Italia, Alessandro Salimbeni.

La collaborazione tra BMW Italia e FMI, iniziata nel 2024, prosegue con successo, rafforzando un legame basato sulla passione condivisa per le competizioni motociclistiche. “Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana anche per il 2025”, ha dichiarato Alessandro Salimbeni. “Questa partnership ci consente di sostenere la crescita della cultura motociclistica agonistica in Italia, mettendo a disposizione il nostro know-how e il nostro impegno per l’eccellenza nelle competizioni”.

Grazie al rinnovo dell’accordo, BMW Motorrad Italia fornirà alla FMI una flotta di veicoli, inclusa la nuova BMW S 1000 RR, per supportare le attività della Federazione, dalle competizioni agli eventi istituzionali. Il Presidente della FMI, Giovanni Copioli, ha espresso soddisfazione per la rinnovata collaborazione: “Il rinnovo della collaborazione con BMW Italia è motivo d’orgoglio per noi. Ripartiremo sull’onda delle tante attività di successo del 2024, come la Racing Night, realizzata in collaborazione con BMW”.

Il Campionato Italiano Velocità rappresenta il punto di riferimento per il motociclismo su pista in Italia, coinvolgendo ogni anno i piloti più talentuosi nelle sue numerose categorie. Come mobility partner ufficiale, BMW Italia contribuirà all’organizzazione del campionato fornendo mezzi di supporto e assistenza, consolidando ulteriormente il suo ruolo nel panorama motociclistico nazionale.

Questa partnership strategica tra BMW Motorrad e la FMI punta a promuovere l’eccellenza delle competizioni su due ruote, alimentando una passione condivisa e garantendo un futuro sempre più brillante per il motociclismo agonistico in Italia.