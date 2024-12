BMW Ratisbona: oltre 100.000 veicoli elettrici prodotti nel 2024

Lo stabilimento BMW Group di Ratisbona ha toccato un nuovo traguardo nel 2024, confermando la sua centralità nella transizione verso l’elettromobilità.

Quest'anno, oltre un terzo delle auto prodotte è elettrificato – sia ibride plug-in sia modelli completamente elettrici. Con una produzione totale che supererà le 330.000 unità, lo stabilimento registra una crescita sostanziale rispetto alle 238.301 unità prodotte nel 2023.

Il veicolo simbolo del raggiungimento delle 100.000 unità elettriche nel 2024 è una BMW iX1, rifinita in Blue Bay Lagoon metallico e destinata all’isola di La Réunion. Milan Nedeljković, membro del consiglio di amministrazione BMW AG per la produzione, presente all’evento, ha sottolineato: “I nostri stabilimenti tedeschi producono veicoli elettrici per il mercato globale, spingendo in avanti la mobilità sostenibile”.

Armin Ebner, direttore dello stabilimento di Ratisbona, ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti: “Soddisfiamo le esigenze globali con i nostri modelli BMW iX1 e iX2. Il nostro team ha dimostrato flessibilità e impegno nonostante un mercato volatile”.

Ogni giorno, oltre 1.400 veicoli BMW X1 e BMW X2 escono dalla linea di produzione, inclusi motori tradizionali, ibridi plug-in e varianti completamente elettriche. Lo stabilimento, premiato come “Fabbrica dell’Anno 2024” nella categoria assemblaggio di grandi serie, è un esempio concreto di innovazione industriale: un impianto digitale e intelligente, al passo con l’evoluzione del concetto di BMW iFactory.

Grazie a processi sempre più digitali ed efficienti, Ratisbona continua a rafforzarsi come fulcro produttivo globale di veicoli elettrificati, spingendo la mobilità sostenibile e soddisfacendo la domanda di auto premium in tutto il mondo.