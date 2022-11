BMW, vent’anni di partnership con il Teatro alla Scala di Milano

Il legame tra BMW e il Teatro alla Scala di Milano si rinnova in occasione della serata inaugurale del 7 dicembre 2022, di cui la filiale italiana della Casa di Monaco conferma il ruolo di Partner Ufficiale.

Tutto ebbe inizio nel 2002 con BMW nel ruolo di fornitore della mobilità del Teatro. Da allora il rapporto si è evoluto, ampliandosi e crescendo nel tempo fino a diventare Fondatore sostenitore nel 2016, in occasione delle celebrazioni per il centenario del brand BMW e dei 50 anni di presenza in Italia. Negli anni il Teatro ha accolto diverse iniziative della filiale italiana dell’azienda bavarese, dal lancio di nuovi prodotti agli spettacoli dedicati ai collaboratori dell’azienda.

Il Teatro, oltre ad essere una delle maggiori istituzioni culturali del Paese, riveste un ruolo fondamentale per la Città di Milano, che da fine anni ’90 ospita la filiale italiana del BMW Group. Proprio in omaggio a Milano e alla “Prima”, il 7 dicembre dello scorso anno BMW ha aperto la House of BMW nel centro di Milano, a pochi passi dal Teatro. “A un anno di distanza possiamo dire che la House of BMW è stata un grande successo.” – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – “Un luogo dove abbiamo incontrato le persone, oltre 10 mila le presenze registrate, dove anche noi abbiamo fatto cultura e relazione. Un luogo dove il 7 dicembre di quest’anno, di nuovo in collegamento con la Prima della Scala, inauguriamo una mostra sugli italiani che hanno contribuito a fare la storia della BMW. Un omaggio al nostro Paese e un modo simbolico di rendere omaggio anche ai vent’anni di percorso insieme al Teatro alla Scala, parlando lo stesso linguaggio: quello della cultura e dell’Italia.”