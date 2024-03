BMW Vision Neue Klasse X: una visione rivoluzionaria nel mondo dei SAV

BMW Group apre una nuova era nel settore dei veicoli Sport Activity

con la presentazione della BMW Vision Neue Klasse X. Questo Vision Vehicle non solo anticipa il futuro della gamma SAV (Sport Activity Vehicle) ma segna anche l'inizio della produzione della prima variante completamente elettrica su questa nuova architettura prevista per il 2025 a Debrecen, in Ungheria.

Filosofia e ambizioni della Neue Klasse

La Neue Klasse si propone come una vera e propria rivoluzione per il brand, estendendo il concetto di mobilità al di là della semplice nozione di automobile. "La Neue Klasse riflette la varietà dei modelli desiderati dai clienti, oggi e domani", sottolinea Oliver Zipse, Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW AG. La Neue Klasse reinventa il marchio BMW, mantenendo al tempo stesso il cuore pulsante delle sue origini: il piacere di guidare.

Tecnologia avanzata per un'esperienza di guida unica

La BMW Vision Neue Klasse X introduce un controllo di guida e telaio innovativo, progettato per offrire prestazioni dinamiche superiori, maggiore precisione ed efficienza. Grazie a un nuovo stack software e all'integrazione di quattro "super-cervelli", la vettura promette un'esperienza di guida fluida e personalizzata, elevando il piacere di guida a nuove vette.

Design reinventato: L'estetica della Neue Klasse

Il design della BMW Vision Neue Klasse X reinventa i canoni estetici dei modelli BMW X. L'architettura completamente elettrica e l'innovativo design a due volumi offrono nuove possibilità per un interno più spazioso, mentre la maggiore altezza da terra e le grandi superfici vetrate amplificano la sensazione di spazio e libertà all'interno dell'abitacolo.

Interazione digitale e personalizzata

L'esperienza utente della BMW Vision Neue Klasse X è arricchita da innovazioni come BMW Panoramic Vision e HYPERSONX WHEEL. Queste tecnologie trasformano l'interazione con il veicolo, rendendo l'esperienza di guida e il tempo trascorso a bordo personali e unici.

Efficacia e sostenibilità con la tecnologia BMW eDrive

La sesta generazione della tecnologia BMW eDrive spinge l'efficienza del veicolo a nuovi livelli. Miglioramenti significativi nelle unità e-drive e nelle batterie promettono velocità di ricarica superiori e maggiori autonomie, contribuendo contemporaneamente a ridurre l'impronta di CO2 del veicolo.

Impegno verso la sostenibilità

L'attenzione alla sostenibilità si riflette nella scelta dei materiali e nei processi produttivi. Materiali innovativi, come il "Verdana" completamente vegetale, e l'utilizzo di plastica proveniente dal mare per parti selezionate, testimoniano l'impegno del BMW Group verso un futuro più responsabile.

Una nuova era nella produzione di automobili

La Neue Klasse segna anche un punto di svolta nella produzione automobilistica, con lo stabilimento di Debrecen concepito come una "iFACTORY", simbolo di efficienza e sostenibilità.

La visione futuristica del BMW Group

La BMW Vision Neue Klasse X rappresenta non solo un passo avanti nel settore dei SAV elettrici ma anche un manifesto dell'impegno del BMW Group verso l'innovazione, la sostenibilità e il piacere di guida. Con questa nuova visione, BMW non solo anticipa le tendenze future