Bosch porta il brake-by-wire fino al Circolo Polare Artico: test superato con successo

Sei giorni di viaggio, oltre 3.300 km percorsi, condizioni climatiche estreme e un unico obiettivo: mettere alla prova il rivoluzionario sistema di frenata brake-by-wire di Bosch su strade pubbliche.

Il test, condotto dagli ingegneri del colosso tedesco, si è concluso con successo, dimostrando la piena affidabilità della tecnologia che promette di cambiare il futuro della sicurezza automobilistica.

Una rivoluzione nella frenata: come funziona il sistema brake-by-wire

La tecnologia brake-by-wire sviluppata da Bosch elimina completamente il tradizionale collegamento meccanico tra il pedale del freno e il sistema frenante. In questo innovativo approccio, la richiesta di frenata viene trasmessa elettronicamente attraverso segnali ridondanti, garantendo un controllo più rapido, preciso e sicuro. Il sistema si basa su due attuatori idraulici indipendenti: un attuatore by-wire e un ESP®, che operano in sinergia per garantire la massima efficienza.

Grazie all'assenza di un collegamento fisico al pedale del freno, il sistema brake-by-wire di Bosch offre diversi vantaggi:

Maggiore libertà di installazione , permettendo di ottimizzare lo spazio all'interno del veicolo;

, permettendo di ottimizzare lo spazio all'interno del veicolo; Riduzione del peso, contribuendo all'efficienza energetica;

contribuendo all'efficienza energetica; Migliore sicurezza, grazie alla ridondanza del sistema, che garantisce il funzionamento anche in caso di guasto;

grazie alla ridondanza del sistema, che garantisce il funzionamento anche in caso di guasto; Adattabilità ai veicoli autonomi, rendendolo una soluzione perfetta per la mobilità del futuro.

Il test estremo: dal cuore dell’Europa fino al Circolo Polare Artico

Il test drive ha avuto inizio nel sud-ovest della Germania, attraversando Amburgo, Copenaghen e Stoccolma, fino ad arrivare al Circolo Polare Artico, nel centro di test invernali Bosch di Vaitoudden, in Svezia. Un percorso impegnativo, con condizioni stradali variabili e temperature estreme, perfetto per mettere alla prova il sistema frenante in situazioni reali.

Secondo Hagen Kuckert, responsabile del progetto per l’attuatore del freno by-wire presso Bosch, "Il nostro sistema ha funzionato perfettamente durante tutto il viaggio. Con questo test su lunga distanza, abbiamo dimostrato che il brake-by-wire è pronto per passare dalla pista di prova alla strada. I dati raccolti ci permetteranno di ottimizzare ulteriormente questa tecnologia rivoluzionaria".

Un futuro senza compromessi: verso il lancio ufficiale nel 2025

Bosch prevede di lanciare ufficialmente il brake-by-wire idraulico nell'autunno 2025, mentre è già in fase di sviluppo una variante puramente elettromeccanica. Già diversi costruttori automobilistici hanno ordinato questa tecnologia, e si stima che entro il 2030 oltre 5,5 milioni di veicoli saranno equipaggiati con questo sistema all'avanguardia.

L’innovazione Bosch segna un passo decisivo verso una mobilità più sicura ed efficiente, ponendo le basi per un futuro in cui la frenata sarà più rapida, precisa e affidabile che mai.