BYD festeggia l'8 milionesimo veicolo e un nuovo stabilimento

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), ha festeggiato due traguardi storici

con l'inaugurazione del suo nuovo stabilimento a Rayong, Thailandia, e la produzione del suo 8 milionesimo veicolo NEV. Alla cerimonia hanno partecipato figure di spicco tra cui Pimphattra Wichaikul, Ministro dell'Industria della Thailandia, Han Zhiqiang, Ambasciatore cinese in Thailandia, Narit Therdsteerasukdi, Segretario Generale del Consiglio per gli Investimenti della Thailandia, Wang Chuanfu, Presidente e CEO di BYD, e altri dirigenti del gruppo.

In soli 16 mesi, BYD ha completato il suo impianto da 150.000 veicoli all’anno, un progetto ambizioso che prevede linee di stampaggio, verniciatura, saldatura, assemblaggio finale e produzione di componenti per auto. Questo stabilimento darà lavoro a circa 10.000 persone, contribuendo significativamente all'economia locale e all'industria automobilistica thailandese.

Durante la cerimonia, BYD ha celebrato la produzione del suo 8 milionesimo veicolo NEV, una Dolphin, simbolo del successo e della crescita esponenziale dell'azienda nel settore dei veicoli elettrici. Questo traguardo testimonia la capacità di BYD di innovare e di espandersi su scala globale, mantenendo alti standard di qualità e sostenibilità.

Il Ministro Pimphattra Wichaikul ha elogiato BYD per il suo eccezionale contributo all'industria dei veicoli a nuova energia: “BYD è un produttore di automobili leader a livello mondiale e un pioniere dell'industria cinese dei veicoli a nuova energia. L'investimento di BYD in Thailandia, insieme alla sua avanzata tecnologia produttiva, favorirà lo sviluppo dell'industria dei veicoli a nuova energia in Thailandia e nell’ASEAN”.

L'ambasciatore Han Zhiqiang ha sottolineato gli stretti legami e la duratura amicizia tra Cina e Thailandia, ricordando che BYD rappresenta un simbolo di eccellenza nell'industria globale dei veicoli a nuova energia. “Il completamento dello stabilimento di BYD in Thailandia e il lancio del suo 8 milionesimo veicolo a nuova energia segnano un risultato significativo non solo per BYD, ma anche per la cooperazione tra Cina e Thailandia nell’ambito dei veicoli a nuova energia,” ha dichiarato Zhiqiang.

La nuova fabbrica di Rayong rappresenta una pietra miliare nell'espansione globale di BYD. Equipaggiata con tecnologie all'avanguardia, l'impianto è progettato per essere altamente efficiente e sostenibile, riflettendo l'impegno di BYD verso l'innovazione e la responsabilità ambientale. La produzione dei veicoli Dolphin in questo stabilimento non solo aumenterà la capacità produttiva di BYD, ma contribuirà anche a soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici in Thailandia e nei mercati ASEAN.

Wang Chuanfu, Presidente e CEO di BYD, ha espresso la sua gratitudine e il suo orgoglio per questi traguardi: “La produzione dell'8 milionesimo veicolo a nuova energia e l'inaugurazione del nostro stabilimento in Thailandia rappresentano due importanti successi nella nostra strategia di espansione globale. Continueremo a investire in tecnologie innovative e a collaborare strettamente con i nostri partner per promuovere una mobilità sostenibile in tutto il mondo.”

Il nuovo stabilimento di Rayong è destinato a diventare un centro nevralgico per la produzione di veicoli a nuova energia, contribuendo a rafforzare la posizione di BYD come leader mondiale nel settore. Questo impianto non solo supporterà la produzione locale, ma fungerà anche da hub per l'esportazione verso altri mercati della regione, ampliando ulteriormente l'influenza globale di BYD.

Con l'inaugurazione di questo stabilimento e la celebrazione dell'8 milionesimo veicolo, BYD dimostra ancora una volta la sua capacità di guidare l'industria dei veicoli a nuova energia verso un futuro più sostenibile e innovativo. La combinazione di alta tecnologia, efficienza produttiva e una forte presenza globale permette a BYD di rispondere efficacemente alle sfide del mercato e di continuare a crescere, stabilendo nuovi standard nell'industria automobilistica.

In sintesi, l'inaugurazione del nuovo stabilimento di BYD in Thailandia e la produzione dell'8 milionesimo veicolo NEV rappresentano due traguardi significativi che sottolineano l'impegno dell'azienda nel promuovere una mobilità sostenibile e nell'espandere la sua presenza globale. Con questi successi, BYD continua a rafforzare la sua posizione di leadership nel settore dei veicoli a nuova energia, contribuendo al contempo allo sviluppo economico e tecnologico delle regioni in cui opera.