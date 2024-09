Cambio di leadership nel Dipartimento Finanziario di Volkswagen e Seat

Dal 1° ottobre 2024, il Brand Group Core di Volkswagen e SEAT S.A. vedrà un importante cambio di leadership nel settore finanziario.

Patrik A. Mayer assumerà il ruolo di vicepresidente Finance e IT di SEAT S.A., succedendo a David Powels, che a sua volta prenderà il posto di Mayer come CFO del marchio Volkswagen. Questo passaggio di consegne rappresenta una svolta strategica per il futuro finanziario del gruppo, con l'obiettivo di consolidare i successi ottenuti e affrontare nuove sfide competitive.

La nomina di Patrik Mayer in SEAT S.A. arriva in un momento cruciale per l'azienda, che ha bisogno di una guida esperta per continuare il suo percorso di crescita e redditività. Mayer, che dal 2022 ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Gestione del marchio Volkswagen con responsabilità per le Finanze, ha giocato un ruolo chiave nella strutturazione del piano di performance del gruppo, contribuendo in modo significativo al suo successo.

Thomas Schäfer, membro del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen AG e Direttore del Brand Group Core, ha dichiarato che il reparto finanziario è di "importanza cruciale" in tempi complessi come quelli attuali. Ha inoltre sottolineato come l’esperienza di Mayer sarà determinante per continuare a ottimizzare i costi e sfruttare le sinergie all'interno del gruppo.

Dall'altro lato, David Powels, che ha ricoperto il ruolo di vicepresidente esecutivo Finance e IT presso SEAT S.A. dal 2021, ha svolto un ruolo essenziale nel riportare l’azienda alla redditività. Wayne Griffiths, CEO di SEAT e CUPRA, ha elogiato Powels per il suo contributo alla trasformazione finanziaria di SEAT, sottolineando come il suo lavoro sia stato fondamentale per raggiungere i migliori risultati finanziari di sempre per il marchio.

Nato nel 1970 a Heilbronn, Patrik A. Mayer ha una solida formazione accademica e una carriera di lunga data all'interno del Gruppo Volkswagen. Dopo essersi diplomato in ingegneria meccanica e industriale presso il Karlsruhe Institute of Technology e aver completato un MBA presso l’Henley Management College, Mayer ha iniziato la sua carriera nel 1997 come tirocinante internazionale a Wolfsburg. Negli anni, ha ricoperto ruoli sempre più importanti, tra cui responsabile del Controllo degli Investimenti e direttore finanziario di diverse sedi del gruppo, come Volkswagen Navarra e Volkswagen Russia.

Grazie alla sua vasta esperienza internazionale e al suo approccio strategico, Mayer è stato fondamentale nell’ottimizzazione delle operazioni finanziarie di diverse divisioni del gruppo. La sua nomina a vicepresidente Finance e IT di SEAT S.A. segna un nuovo capitolo per l'azienda, che punta a consolidare i successi recenti e rafforzare la sua presenza globale.

La carriera di David Powels all'interno del gruppo Volkswagen è altrettanto significativa. Laureato in Commercio presso l’Università Nelson Mandela di Port Elizabeth e commercialista abilitato in Sudafrica, Powels ha iniziato la sua carriera nel 1989 in Volkswagen South Africa. Dopo aver ricoperto ruoli di rilievo in Germania, Brasile e Cina, è diventato vicepresidente esecutivo Finance e IT presso SEAT S.A. nel 2021. Durante il suo mandato, Powels ha guidato SEAT verso la redditività, trasformando il reparto finanziario e contribuendo alla crescita complessiva dell'azienda.

La sua esperienza e il suo approccio strategico saranno ora al servizio del marchio Volkswagen, dove continuerà a lavorare su importanti progetti di ottimizzazione delle strutture finanziarie e implementazione di nuove sinergie.

Con questo cambio di leadership, il Brand Group Core di Volkswagen e SEAT S.A. si prepara ad affrontare nuove sfide in un mercato in continua evoluzione. La nomina di Patrik A. Mayer come nuovo vicepresidente Finance e IT di SEAT S.A. e il passaggio di David Powels al marchio Volkswagen sono mosse strategiche che riflettono la volontà del gruppo di continuare a crescere e innovare, mantenendo alta l'efficienza operativa e il controllo dei costi.