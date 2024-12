Chi sarà il nuovo CEO di Stellantis? Elkann potrebbe puntare su nomi dal mondo della tecnologia

Le recenti dimissioni di Carlos Tavares dalla carica di CEO di Stellantis aprono scenari interessanti per la nomina del suo successore.

Secondo le ultime voci di corridoio, John Elkann potrebbe rompere le convenzioni tradizionali, puntando su un profilo proveniente dal mondo delle tecnologie, come già avvenuto per Ferrari con Benedetto Vigna.

Una figura di spicco potrebbe essere Sundar Pichai, attuale CEO di Google. L’interconnessione tra Stellantis e il colosso tecnologico non è da sottovalutare, considerando che Fiona Cicconi, Chief People Officer di Google, siede nel board di Stellantis. Pichai potrebbe rappresentare un'opzione strategica per rafforzare la digitalizzazione e l’innovazione del gruppo, aspetti centrali per il futuro dell’automotive.

Altri papabili: il panorama interno ed esterno

Oltre alla suggestiva ipotesi di un leader tecnologico, altri nomi stanno emergendo tra i possibili candidati, sia interni al gruppo che esterni:

Maxime Picat: Responsabile delle operazioni per regioni chiave come Medio Oriente, Africa e Cina. La sua esperienza internazionale lo rende un candidato solido per guidare Stellantis in mercati strategici.

Antonio Filosa: Attualmente a capo delle operazioni nelle Americhe, Filosa ha dimostrato leadership nel consolidare il marchio Jeep, tra i più redditizi del gruppo.

Jean-Philippe Imparato: Gestisce i marchi europei di Stellantis, tra cui Alfa Romeo, FIAT e Peugeot. La sua profonda conoscenza del mercato europeo potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo.

Leader esterni: un ritorno di Luca De Meo?

Nonostante abbia smentito pubblicamente ogni interesse, il nome di Luca De Meo, attuale CEO del Gruppo Renault, continua a circolare. La sua capacità di rilancio dei marchi e l’approccio innovativo ne fanno un candidato naturale per un ruolo così strategico.

Il valore del cambiamento tecnologico

L’ipotesi di scegliere un leader dal mondo tech si inserisce nella visione di lungo termine di Elkann, che punta a una trasformazione digitale profonda di Stellantis. Un CEO con esperienza nella tecnologia potrebbe accelerare lo sviluppo di veicoli connessi e software-defined, posizionando Stellantis come leader nella mobilità del futuro.

Sarà interessante seguire gli sviluppi e le decisioni del board, guidato da Elkann, che dovrà bilanciare continuità e innovazione nella scelta del nuovo CEO.