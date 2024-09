Christian Stein nuovo direttore della Comunicazione del Gruppo Renault

Il Gruppo Renault, in un momento di profonda trasformazione e innovazione, ha annunciato la nomina di Christian Stein come nuovo Direttore della Comunicazione.

Questa scelta riflette l'impegno del Gruppo nel promuovere un approccio progressista e dinamico in un settore automobilistico in continua evoluzione.

Christian Stein, con oltre 30 anni di esperienza nel settore, è stato chiamato a guidare la comunicazione del Gruppo Renault in una fase cruciale della sua storia. La sua nomina rappresenta un passo strategico per sostenere il processo di cambiamento che vede Renault impegnata nel consolidare la propria posizione come uno dei costruttori automobilistici più innovativi d'Europa.

Dopo una lunga carriera internazionale che lo ha portato a ricoprire ruoli di crescente responsabilità in PSA e Volkswagen, Stein è entrato nel Gruppo Renault nel 2020, inizialmente come Direttore della Comunicazione Marche. Da novembre 2023, ha assunto la posizione di Direttore Revenue e Customer Experience per Ampere, prima di essere scelto per il nuovo incarico.

Il CEO del Gruppo Renault, Luca de Meo, ha espresso grande fiducia in Stein, sottolineando la sua capacità di affrontare le sfide e di contribuire significativamente al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi aziendali. Con un team di esperti al suo fianco, Stein avrà il compito di rafforzare l'immagine del Gruppo e delle sue marche a livello globale, promuovendo l'innovazione, il know-how e la strategia orizzontale che caratterizzano la nuova fase di Renault.

Il passaggio di consegne avviene in un momento di continuità e rinnovamento, con il Gruppo che guarda al futuro con ottimismo, forte di una visione chiara e di una leadership decisa. Christian Stein sarà il volto e la voce di questa trasformazione, guidando la comunicazione con passione e competenza, per far emergere il valore e l'impatto delle innovazioni del Gruppo Renault in tutto il mondo.