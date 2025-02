Christine Wolburg alla guida della strategia globale di brand di Volkswagen

A partire dal 1° aprile 2025, Christine Wolburg assumerà il ruolo di Chief Brand Officer (CBO) del marchio Volkswagen,

portando con sé un’importante esperienza nel settore automobilistico e nella gestione strategica del brand. Nel suo nuovo incarico, Wolburg sarà responsabile della strategia globale dell’esperienza del marchio, con l’obiettivo di rendere l’identità Volkswagen sempre più riconoscibile e coerente su tutti i mercati.

Un nuovo capitolo per Volkswagen

La nomina di Wolburg avviene in un momento cruciale per il marchio, impegnato a consolidare la sua posizione di leader nel settore automotive e a raggiungere l’obiettivo dichiarato dal CEO Thomas Schäfer: fare di Volkswagen il primo produttore mondiale per tecnologia entro il 2030. Wolburg succederà a Susanne Franz, che assumerà un nuovo ruolo all’interno del Gruppo.

Commentando la nomina, Schäfer ha dichiarato: "Siamo in una fase di recupero strategico e abbiamo bisogno di esperti che sappiano costruire un'esperienza di brand all’altezza delle nostre ambizioni. Christine Wolburg guiderà l’evoluzione del marchio, creando un’esperienza coerente per i clienti in ogni punto di contatto, dalla concessionaria alla pubblicità."

Una carriera all’insegna del marketing e dell’innovazione

Christine Wolburg vanta un background solido nel settore del marketing automobilistico. Laureata in Economia Aziendale all'Università di Aschaffenburg, ha iniziato la sua carriera in Mercedes-Benz, lavorando alla gestione dei prodotti per Smart e acquisendo competenze chiave nelle vendite e nel marketing.

Dal 2016 al 2021, ha guidato la Comunicazione di Prodotto per Mercedes-Benz e Smart in Germania, prima di entrare nel settore dei trasporti pubblici, assumendo il ruolo di Responsabile Vendite e Marketing presso Berliner Verkehrsbetriebe nel 2021.

Il futuro del brand Volkswagen sotto la guida di Wolburg

In qualità di Chief Brand Officer, Christine Wolburg e il suo team si occuperanno di sviluppare una strategia olistica di esperienza del brand, fungendo da interfaccia tra design, strategia del veicolo, business digitale e comunicazione. Inoltre, guiderà l’introduzione di una governance globale del marchio, garantendo un’identità coerente in tutte le regioni.

L’industria automobilistica è in un periodo di grande trasformazione e Volkswagen punta a rafforzare il suo posizionamento con una chiara identità di marca. La leadership di Christine Wolburg rappresenta un passo decisivo verso un futuro di innovazione e successo per il colosso tedesco.