CIAR, Crugnola si aggiudica il Rally Il Ciocco E Valle Del Serchio

Tra le due ruote motrici successo per la Peugeot di Pisani

Con 9 scratch su 12 PS disputate Andrea Crugnola e Pietro Ometto si sono aggiudicati il Rally Il Ciocco E Valle del Serchio, classica prova d’apertura del CIR. L’equipaggio della Citroen C3 R5, auto ritrovata dopo il trionfale campionato del 2020, non ha mai avuto rivali e alla fine ha preceduto di 31” la Skoda Fabia di Damiano De Tommaso, il migliore nella PS8 e di 42” la Hyundai i20 N di Giandomenico Basso, al top nella speciale di chiusura.

In bagarre con il campione in carica Stefano Albertini ha terminato la gara sugli asfalti toscani in quarta piazza, precedendo la Volkswagen GTi R5 di di Rudy Michelini e la Skoda Fabia di Giacomo Scattolon, meno brillante nella giornata di sabato rispetto all’avvio della corsa.

Delusione per il ligure Fabio Andolfi su Skoda Fabia, giunto addirittura ad un minuto dal vincitore, seguiti dalle vetture gemelle di Tommaso Ciuffi, risultato il più rapido nella PS4, e Gianluca Tosi, quest’ultimo autore di un testacoda proprio lungo il tratto finale.

Infine decimo posto per la Hyundai di Antonio Rusce. Tra le due ruote motrici successo per la Peugeot 208 Rally 4 di Gianadrea Pisani, tredicesimo assoluto a 5’31.

Classifica Rally Il Ciocco E Valle del Serchio 2022:

1. CRUGNOLA Andrea /OMETTO Pietro Elia Citroen C3 R5

2. DE TOMMASO Damiano/ASCALONE Giorgia Skoda Fabia +31.1

3. BASSO Giandomenico/GRANAI Lorenzo Hyundai I20 N +42.3

4. ALBERTINI Stefano/FAPPANI Danilo Skoda Fabia +45.3

5. MICHELINI Rudy/PERNA Michele Volkswagen Polo GTI +51.3

6. SCATTOLON Giacomo/ BERNACCHINI Giovanni Skoda Fabia +58.9

7. ANDOLFI Fabio/FENOLI Manuel Skoda Fabia +1'00.1

8. CIUFFI Tommaso/GONELLA Nicolo'' Skoda Fabia +1'23.4

9. TOSI Gianluca/DEL BARBA Alessandro Skoda Fabia +1'45.3

10. RUSCE Antonio/PAGANONI Giulia Hyundai I20 N +2'04.5

(RMMEDIA)