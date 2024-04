Citroën AMI e il Cubo di Rubik illuminano la Milano Design Week

La Milano Design Week, rinomata vetrina internazionale per le innovazioni nel design e nella creatività,

quest'anno vede una collaborazione unica che cattura l'essenza della modernità e del gioco: l'incontro tra il Citroën AMI - 100% ëlectric e il leggendario Cubo di Rubik. Questa sinergia celebra i 50 anni del famoso rompicapo, con un'edizione speciale del Citroën AMI vestita con i colori vivaci del cubo - giallo, arancione, blu, verde, rosso e bianco.

Dal 15 al 21 aprile, le strade di Milano diventeranno il palcoscenico di questa fusione tra mobilità e ingegno, con la Citroën AMI brandizzata in stile Rubik che offre una soluzione di trasporto eco-compatibile e stilisticamente audace. L'auto è stata personalizzata per riflettere non solo l'identità visiva del Cubo di Rubik ma anche il suo spirito di sfida e innovazione.

"Con la Citroën AMI 100% ëlectric, rispondiamo alle nuove esigenze di mobilità urbana con un veicolo che è sia funzionale che esteticamente piacevole", afferma Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia. "Unire le forze con un'icona culturale come il Cubo di Rubik durante la Milano Design Week dimostra il nostro impegno verso soluzioni di mobilità sostenibili che sono anche incredibilmente divertenti."

La Maison Citroën nel Coin Milano 5 Giornate diventerà un hub di attività correlate, offrendo ai visitatori la possibilità di immergersi completamente in questa esperienza unica. Il 20 aprile, in particolare, vedrà la presenza di Carolina Guidetti, campionessa italiana di speedcubing e influencer, che condividerà tecniche e strategie per risolvere il Cubo di Rubik a tempo di record.

Il Cubo di Rubik, da quando è stato introdotto nel 1980, ha influenzato non solo il mondo dei giochi ma anche quello dell'arte e del design. La sua semplicità geometrica e la complessità del puzzle continuano a incantare e ispirare. L'integrazione di questo design nell'AMI 100% ëlectric mostra un rispetto per il passato ma anche un passo verso il futuro della mobilità urbana.

La Citroën AMI - 100% ëlectric, con la sua agilità e zero emissioni, è perfetta per l'esplorazione urbana, mentre la sua capacità di essere guidata da giovani di 14 anni in su con certificato di idoneità patente AM la rende un veicolo ideale per la generazione emergente.

Questa iniziativa a Milano non solo mette in evidenza la capacità di innovazione di Citroën e la persistente popolarità del Cubo di Rubik, ma stabilisce anche un nuovo standard per come il design può giocare un ruolo nel risolvere questioni pratiche come la mobilità urbana in modi che sono sia sostenibili che esteticamente piacevoli.