Citroën Ami lancia la nuova serie speciale AMI TONIC, in edizione limitata

In occasione del quarto anniversario del lancio della sua rivoluzionaria minicar elettrica, Citroën presenta la serie speciale AMI TONIC in edizione limitata.

Con un design raffinato e innovativo, la nuova Ami si distingue per la sua livrea Night Sepia, un colore marrone scuro che aggiunge eleganza e decisione al look della vettura, esaltandone lo stile e posizionandola al vertice della gamma.



La nuova AMI TONIC mantiene molte delle caratteristiche iconiche delle precedenti versioni, arricchendole con dettagli esclusivi come le barre sul tetto nere e una serie di elementi decorativi vivaci, che ne esaltano il carattere sportivo e dinamico. Grazie a questi dettagli grafici energizzanti, AMI TONIC diventa un simbolo di espressività e innovazione nel segmento delle minicar elettriche.



Uno dei punti di forza della Citroën Ami è la sua elevata possibilità di personalizzazione. La serie speciale AMI TONIC amplifica questa caratteristica offrendo un look ancora più distintivo e dinamico, perfetto per i clienti che cercano un veicolo in grado di riflettere appieno la loro personalità. Grazie alla varietà di accessori disponibili, Ami TONIC garantisce un’esperienza di guida unica ed esclusiva, senza rinunciare all'accessibilità.



AMI TONIC sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2024 su AMI STORE, con un prezzo di 9.190 €, che include tutti i benefici derivanti dagli ecoincentivi. Questa nuova versione rappresenta un perfetto equilibrio tra lusso e accessibilità, mantenendo i valori che hanno reso Citroën Ami un vero fenomeno nel mercato della mobilità urbana.



Dal lancio nel 2020, Citroën Ami ha conquistato oltre 50.000 clienti in 14 mercati, ridefinendo il concetto di mobilità urbana. In Italia, la minicar continua a essere un riferimento nel suo segmento, detenendo una quota di mercato del 43%ad agosto 2024 e confermandosi leader anche nel settore delle motorizzazioni elettriche con una quota del 29%.