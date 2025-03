Citroën Ami protagonista a Genova con "urban green" su rai due

Oggi sabato 22 marzo alle ore 10.00 prosegue l’appuntamento con "Urban Green", innovativo programma di Rai Due condotto da Bianca Maria Santoro e Mario Acampa.

Prodotto da Etra Srl e ideato da Gianluigi Polisena, "Urban Green" racconta in dieci puntate la trasformazione delle città italiane, mettendo al centro temi cruciali come la sostenibilità, la rigenerazione degli spazi urbani e l'evoluzione della mobilità in chiave green.

La grande protagonista di questa seconda puntata, ambientata a Genova, sarà la Citroën AMI, il quadriciclo elettrico che negli ultimi anni ha rivoluzionato l'approccio alla mobilità urbana, specialmente per i più giovani. Dopo aver esordito a Torino, la gamma elettrificata di Citroën toccherà nelle prossime settimane importanti città italiane tra cui Reggio Emilia, Padova, Mantova, Roma, Milano, Taranto, Perugia e Bari.

AMI rappresenta un modello perfettamente in linea con le nuove esigenze di mobilità sostenibile: compatta, pratica e accessibile, la vettura francese si inserisce agevolmente negli spazi urbani, rispondendo alle necessità quotidiane dei giovani e di chi vive in città. Con una velocità massima di 45 km/h e un'autonomia fino a 75 km garantita dalla batteria da 5,5 kWh, ricaricabile completamente in sole 3 ore da una normale presa domestica, Citroën AMI offre una soluzione concreta ed efficiente per gli spostamenti cittadini.

Proprio a Genova, AMI affronterà non solo il tema della mobilità sostenibile, ma anche quello delicato dell'antibullismo attraverso l'importante progetto "Gëneration AMI – a scuola di antibullismo". Questa iniziativa nasce in risposta agli attacchi che la vettura aveva ricevuto inizialmente, trasformando un episodio negativo in un’occasione educativa di ampio valore sociale. Negli ultimi tre anni, il progetto ha coinvolto attivamente oltre 17.000 studenti e più di 50 scuole in tutta Italia, sensibilizzando i giovani su temi come il rispetto, l'inclusione e l'educazione civica.

"Con la partecipazione a Urban Green e il progetto Gëneration AMI, Citroën intende rafforzare il proprio impegno nella transizione energetica e nell’educazione dei giovani alla sostenibilità e al rispetto sociale", ha dichiarato Citroën, sottolineando il valore educativo e sociale di questo percorso. "AMI rappresenta non solo una soluzione pratica di mobilità urbana ma anche un simbolo concreto di inclusività e responsabilità sociale, rivolgendosi direttamente ai giovani che, già dai 14 anni, possono approcciarsi autonomamente alla mobilità elettrica urbana".

La puntata genovese sarà dunque occasione per mostrare le potenzialità di AMI nella quotidianità cittadina, affrontando al contempo temi essenziali per il futuro delle città: dalla mobilità elettrica e sostenibile alla responsabilità sociale, passando per l'importanza di un'educazione ambientale sempre più integrata nei percorsi scolastici.

Attraverso questa iniziativa, Citroën rafforza la sua strategia di avvicinamento delle nuove generazioni alla mobilità sostenibile, offrendo ai giovani la possibilità di guidare in sicurezza e autonomia fin dalla giovanissima età, sensibilizzandoli parallelamente sui grandi temi ambientali e sociali del nostro tempo. La presenza del marchio francese nel format Rai sottolinea inoltre l'importanza della transizione energetica in atto, mostrando in maniera concreta e immediata come l'elettrificazione possa contribuire a rendere le città più vivibili e sostenibili per tutti.

La mobilità urbana di domani passa inevitabilmente attraverso modelli come Citroën AMI, che non solo rispondono alle esigenze pratiche di micromobilità, ma rappresentano anche strumenti di cambiamento culturale e sociale. Una sfida che Citroën affronta con determinazione, portando avanti valori di responsabilità, sostenibilità e inclusione, che rappresentano la chiave per migliorare la qualità della vita nelle nostre città.