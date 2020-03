Citroën C3 torna in televisione con una campagna firmata Éric Judor

Dopo la campagna televisiva del 2019 composta da due spot ispirati dai conducenti (il judoka, le gemelle), Citroën C3 torna in TV con una campagna che mette in evidenza la personalizzazione: uno dei punti di forza della best-seller della Marca che conquista due acquirenti su tre dei 750.000 esemplari venduti dal suo lancio avvenuto a novembre 2016.

La personalizzazione della vettura, con 9 tinte per la carrozzeria e 3 colori del tetto, ispira la sceneggiatura del film ”Citroën C3, personalizzazione” realizzato da Éric Judor. Nel filmato, alcuni poliziotti stanno cercando una Citroën C3 grigia con il tetto rosso. Ma le 33 combinazioni di colore non facilitano di certo il loro compito: le possibilità di confondersi sono davvero molte quando in strada si incontrano tante Citroën C3 e tutte diverse tra loro ... Senza dimenticare la scelta degli ambienti interni e dei cerchi, che aumenta ulteriormente il numero di versioni possibili! Eric Judor si diverte a giocare con le espressioni degli agenti di polizia e sfrutta ogni loro azione per trasformare la ricerca dell’auto in un momento di pura commedia.

Questa campagna internazionale, adattata in numerosi Paesi, è stata diffusa inizialmente in Francia dal 1° dicembre. In Italia, sarà on air a partire dal 4 marzo nel formato spot TV da 30 secondi. A questo si aggiungerà un formato da 20 secondi specifico per i social network.

Per scoprire il film online: https://youtu.be/vuNhwoaWcII

Attore, regista e comico francese (serie H, Platane, film La Tour Montparnasse Infernale, …), Éric Judor continuerà a collaborare con Citroën e accompagnerà la Marca con la sua agenzia Traction (Gruppo BETC) … con altre campagne previste per il 2020.

