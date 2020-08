Citroën C5 Aircross hybrid plug-in: consigli e trucchi

Citroën SUV C5 Aircross Hybrid in modalità 100% elettrica soddisfa la maggior parte dei trasferimenti quotidiani con una guida fluida, silenziosa e con zero emissioni. Inoltre, grazie al suo efficiente motore a benzina, è possibile effettuare lunghi viaggi senza preoccuparsi troppo di pianificare la ricarica della batteria.

Sfruttare al meglio l'alta tecnologia che incorpora un ibrido plug-in dipende molto anche dalla modalità di utilizzo e dallo stile di guida del conducente

Consigli e suggerimenti

Per aiutare chi guida un ibrido plug-in a renderlo il più efficace possibile e ridurre al minimo i consumi e nel contempo a beneficiare del massimo piacere di guida, Citroën ricorda cinque importanti suggerimenti.

1. Ricarica. Quando la batteria di SUV C5 Aircross Hybrid è completamente carica, è possibile godersi 55 km di piacevole guida elettrica al 100%. Se si intende beneficiare pienamente della trazione elettrica, il consiglio più importante è caricare la batteria quotidianamente. È possibile farlo a casa o nei punti di ricarica pubblici. Grazie ai servizi FreeToMove è possibile conoscere in ogni momento la localizzazione del punto di ricarica più vicino alla propria posizione. Il tempo di ricarica di SUV C5 Aircross Hybrid è ottimizzato: con una presa domestica standard, la batteria si ricarica in una notte, tra 4 ore (con presa 14 A di tipo Green’up™ Legrand) e 7 ore (con presa standard). Con una Wall Box da 32 A e con il caricatore opzionale da 7,4 kW, la ricarica della batteria è accelerata e richiede meno di 2 ore. Con SUV C5 Aircross Hybrid la ricarica è semplificata e può essere programmata o differita, ad esempio per sfruttare le fasce orarie con tariffa ridotta. Si può impostare tramite il Touch Pad nell’abitacolo o con l’applicazione My Citroën. La ricarica è semplice, grazie all’ergonomia dello sportellino e dei cavi di ricarica collocati sotto al pianale modulare del bagagliaio. Lo sportellino di ricarica integra due LED colorati che aiutano a seguire visivamente il processo di ricarica, che peraltro può anche essere monitorato con l’applicazione My Citroën.

2. Ricaricare guidando. È consigliato l’utilizzo della funzione di frenata rigenerativa “Brake” per recuperare energia durante le fasi di frenata e decelerazione. Rilasciando semplicemente l'acceleratore e lasciando rallentare il veicolo prima di premere il freno, è possibile sfruttare al massimo la funzione di frenata rigenerativa. L'energia rilasciata durante la fase di frenata o di decelerazione viene convertita in elettricità che ricarica la batteria. Se possibile, si suggerisce di evitare che l'auto si fermi completamente, poiché le ripartenze dell’auto richiedono molta energia. SUV C5 Aircross Hybrid dispone della funzione Brake che permette di amplificare la decelerazione del veicolo senza pressione sul pedale del freno per aumentare l’autonomia in modalità 100% elettrica. A differenza delle versioni termiche, il sistema permette il recupero dell’energia disponibile durante le fasi di frenata e di decelerazione, e consente così di ricaricare parzialmente la batteria, aumentare di conseguenza l’autonomia della vettura in modalità elettrica.

3. Utilizzare in maniera consapevole la modalità “Electric”. Molte persone che guidano ibridi plug-in possono percorrere anche una parte importante dei loro lunghi viaggi solo in modalità elettrica al 100%. Ad esempio, è possibile ottimizzare l’autonomia della batteria in caso di ingorghi o rallentamenti su lunghe distanze o quando sono presenti lavori e pertanto si marcia a velocità ridotte. Sapendo questo, è possibile guidare in modalità elettrica anche per lunghe tratte.

4. Sfruttare al massimo le funzionalità intelligenti: gli ibridi plug-in sono dotati di una modalità di guida ecologica che aiuta a guidare nel modo più economico possibile, rendendo visibile in maniera molto chiara il consumo di energia. SUV C5 Aircross Hybrid dispone della funzione specifica ë-Save, nell’interfaccia di comando del Touch Pad, che permette al conducente di anticipare i suoi spostamenti e di prevedere una riserva di energia elettrica (10 km, 20 km o batteria completa) da utilizzare quando desidera nel corso del suo viaggio, tipicamente in previsione dell’attraversamento di un centro urbano, che si trovi durante o alla fine del tragitto.

Senza dimenticare il controllo adattivo della velocità, che garantisce una velocità costante e riduce i consumi.

5. Anticipare le esigenze con grandi fonti di consumo energetico, come aria condizionata e riscaldamento. SUV Citroën C5 Aircross Hybrid consente il pre-condizionamento termico dell’abitacolo: se l'interno del veicolo è alla giusta temperatura prima del viaggio, si risparmierà molta energia evitando di dover climatizzare l’abitacolo ricorrendo alla batteria di trazione. Con SUV C5 Aircross Hybrid è possibile attivare questa funzione attraverso l’applicazione My Citroën, con cui è possibile inoltre programmare la ricarica, monitorare alcune informazioni come capacità della batteria e del livello rimanente di carburante, chilometraggio, ubicazione del veicolo parcheggiato.

SUV C5 AIRCROSS HYBRID in breve

SUV C5 Aircross Hybrid offre un'esperienza di mobilità estesa con una grande versatilità d'uso: il piacere di guidare in modalità elettrica per i tragitti quotidiani, senza preoccupazioni, con 55 km di autonomia in ciclo WLTP e con accesso alle zone urbane si unisce alla libertà di circolare in modalità termica per i viaggi più lunghi.