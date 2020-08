Citroen: Color Head Up Display per essere sempre concentrati sulla guida

da sempre Citroën è impegnata nella continua ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologiche per assistere il conducente alla guida, con l’obiettivo di offrire la massima sicurezza, migliorare il comfort e la praticità nell’utilizzo quotidiano. L’esperienza decennale e le competenze sviluppate dalla Marca sono alla base delle tecnologie integrate a bordo degli attuali veicoli Citroën.

Le tecnologie di assistenza alla guida dei modelli Citroën sono soluzioni innovative, intuitive, utili nell’uso quotidiano. Garantiscono sicurezza e comfort, consentono di rimanere sempre concentrati sulla guida, aiutano a contrastare i momenti di calo di attenzione e prevengono il rischio di incidenti.

Grazie a queste funzionalità, ogni viaggio diventa un’esperienza piacevole, sicura e senza preoccupazioni.

Tra le tecnologie di assistenza alla guida che migliorano la sicurezza, si trovano ad esempio: il Active Safety Brake, il sistema di frenata di emergenza; il Sistema di sorveglianza dell’angolo morto, che avvisa il conducente, mediante l’accensione di una spia nei retrovisori, della presenza di un veicolo negli angoli morti; l’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, che avvisa il conducente e corregge la traiettoria del veicolo quando rileva un rischio di superamento involontario della linea di carreggiata, senza l’indicatore di direzione attivato.

Tra le tecnologie di assistenza alla guida che rafforzano il comfort a bordo, si trovano: il Sistema Keyless Access&Start, che, tenendo la chiave in tasca o in borsa, consente di aprire e chiudere le portiere oltre che accendere e spegnere il motore; il Park Assist, un’assistenza attiva al parcheggio, sia parallelo alla strada (nelle fasi di entrata e di uscita) sia a pettine (nella fase di entrata), che rende le manovre più tranquille, facili e sicure;

Tra le tecnologie di assistenza alla guida per facilitare la guida di tutti i giorni, si trovano per esempio: il Grip Control® con Hill Assist Descent, il sistema di antipattinamento evoluto che ottimizza la motricità delle ruote anteriori su ogni fondo stradale, abbinato alla funzione di assistenza in discesa, che mantiene il veicolo a velocità ridotta in situazioni di forte pendenza e garantisce così il controllo della traiettoria e dell’aderenza; il sistema Hill ASSIST che facilita le partenze in pendenza e impedisce al veicolo di arretrare involontariamente quando si rilascia il pedale del freno; la Funzione Cornering Light, che in funzione dell’angolo di curvatura dello sterzo, apporta un fascio di luce supplementare nella parte interna della curva, aumentando la visibilità e la sicurezza.

A tutte queste tecnologie, si aggiunge un’importante funzione di sicurezza, disponibile su diversi modelli della gamma Citroën: il Color Head Up Display, un visore trasparente a scomparsa su cui sono proiettate, a colori, le principali informazioni relative alla guida (velocità di marcia, impostazioni del regolatore e limitatore di velocità, limiti di velocità, indicazioni del navigatore).

Posizionato sulla parte superiore della plancia, tra il volante e il parabrezza, rimane all’interno del campo visivo del conducente consentendogli così di visualizzare rapidamente le informazioni, senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Quando il conducente lo desidera, attivando un semplice pulsante, il Color Head Up Display si richiude su se stesso e tutte le informazioni utili alla guida restano visibili sul quadro strumenti.

Il sistema Color Head Up display, è disponibile sui modelli: SUV Citroën C3 Aircross, Citroën Berlingo, Citroën SpaceTourer, oltre che sulle ultime novità, appena svelate, Nuova C4 e Nuova ë-C4 - 100% ëlectric.