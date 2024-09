Citroen cresce sul mercato italiano, record di vendite e novità per la mobilità sostenibile

Il 2024 si conferma un anno di grande successo per Citroën, con un trend di crescita costante che si estende anche al mese di agosto.

Secondo i dati elaborati da Dataforce, la casa automobilistica francese ha raggiunto una quota di mercato del 4,3%, in aumento di 0,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2023. Un risultato che riflette un incremento dei volumi di vendita del 19%, a testimonianza del forte appeal che i modelli Citroën esercitano sui consumatori italiani, proprio nell’anno in cui si celebra il centenario della presenza del marchio in Italia.

Un contributo decisivo a questi risultati arriva dalla Nuova C3, che ha debuttato nelle concessionarie italiane con grande entusiasmo. In soli otto mesi, sono già stati raccolti oltre 7.000 ordini, con una forte predilezione per la versione elettrica, scelta dal 30% dei clienti. Questo dato conferma la crescente attenzione verso la mobilità sostenibile, uno dei pilastri della strategia Citroën. La Nuova Ë-C3, con un prezzo inferiore ai 24.000 euro, si propone come la prima vettura elettrica 100% europea accessibile, offrendo un’autonomia urbana fino a 440 km e un comfort che compete con segmenti superiori. Citroën punta così a rivoluzionare la mobilità urbana, proponendo un’auto elettrica innovativa e dal prezzo competitivo.

Per promuovere ulteriormente il nuovo modello, Citroën organizza un weekend di “porte aperte” il 21 e 22 settembre, durante il quale gli automobilisti potranno scoprire da vicino la Nuova C3 e le sue caratteristiche uniche.

Oltre al successo della Nuova C3, Citroën conferma la sua leadership nel segmento delle minicar elettriche con la AMI, che detiene il 43% di share nel mercato delle minicar e il 29% considerando tutte le motorizzazioni. La Citroën AMI ha saputo conquistare una clientela giovane e urbana, grazie al suo design compatto e alle soluzioni di mobilità innovative.

Non solo auto, ma anche veicoli commerciali: Citroën raggiunge la quarta posizione nel ranking LCV (Light Commercial Vehicles), consolidando così la sua presenza in un settore strategico per i clienti professionali. Questo risultato dimostra come Citroën sappia rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più diversificato, offrendo veicoli versatili e sostenibili in ogni segmento.