“Citroën Drive Castiglione Electric” la mobilità elettrica arriva in Toscana

Castiglione della Pescaia, rinomata località turistica della Toscana, è da sempre impegnata nella salvaguardia del suo prezioso patrimonio naturalistico.

In questo contesto, Citroën ha lanciato il progetto “Citroën Drive Castiglione Electric”, un'iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile e il rispetto ambientale.

La cerimonia di consegna della flotta di veicoli elettrici si è appena conclusa, alla presenza del Sindaco Elena Nappi e delle Autorità locali. Citroën ha fornito, in comodato d’uso gratuito, quattro Citroën Ami - 100% ëlectric e una Citroën Ë-C4 elettrica. Questi veicoli saranno utilizzati dagli enti istituzionali del comune, garantendo spostamenti fluidi, silenziosi e senza emissioni di CO2.

Durante la cerimonia, il pubblico ha potuto ammirare anche la nuova Citroën Ë-C3, che rappresenta un importante passo avanti nella mobilità elettrica accessibile a tutti. Con un'autonomia di 440 km in ciclo urbano e una ricarica rapida in soli 26 minuti, la Ë-C3 offre comfort e prestazioni senza precedenti.

Elena Nappi, sindaco di Castiglione della Pescaia, ha dichiarato: “Un’iniziativa green come questa è perfetta per il nostro Comune, noto per le sue certificazioni e iniziative di tutela ambientale. Le auto concesse saranno utilizzate dai settori strategici dell’amministrazione, dimostrando il nostro impegno per la sostenibilità.”

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia, ha aggiunto: “Questo progetto rispecchia la nostra visione di una mobilità del futuro sempre più sostenibile. Vogliamo contribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’importanza della sostenibilità, collaborando con le amministrazioni locali.”

Luca Gori, socio titolare della Gori Group di Grosseto, ha espresso il suo orgoglio per il contributo al progetto, sottolineando l'importanza di scelte green per costruire un futuro migliore.

Il legame tra Citroën e Castiglione della Pescaia si esprime anche attraverso la partecipazione al team ciclistico “FLY Citroën”, che sensibilizza il pubblico sulle tematiche legate alla transizione energetica. Il team ha partecipato al Giro-E 2024, una e-bike experience unica che ha avvicinato molte persone al mondo dell'elettrificazione.

Con il progetto “Citroën Drive Castiglione Electric”, Citroën e il Comune di Castiglione della Pescaia dimostrano come la collaborazione tra pubblico e privato possa promuovere una mobilità sostenibile e responsabile, contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente e migliorando la qualità della vita dei cittadini e dei turisti.