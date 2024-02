Citroën ë-C3: rivoluziona la mobilità elettrica, formula da 49 euro al mese

Citroën ë-C3 a 49 Euro al Mese: Rivoluzione dell'Elettrico Accessibile grazie a 'Elettrico Sociale Citroën'.

Un'Iniziativa che, con l'aiuto degli incentivi statali, rende la mobilità elettrica ancora più conveniente. Questo progetto, in linea con CITROËN ËASY GO, promuove la transizione energetica con valori di accessibilità, sostenibilità e semplicità, continuando la tradizione di democratizzare la mobilità, come dimostrato dalla storica 2CV. Citroën offre soluzioni concrete per superare le sfide culturali legate all'elettrico, garantendo canoni accessibili, facilità di ricarica domestica e libertà di scelta dopo tre anni.

Nuova ë-C3 di Citroën: Rompere le Barriere dell'Elettrico Accessibile. Concepita in Europa, offre stile moderno, autonomia oltre i 300 km e comfort avanzato. A partire da 23.900 euro, la versione You apre le porte al mondo ë-C3, mentre la top di gamma Max parte da 28.400 euro, senza gli incentivi statali. Un'auto accessibile senza compromessi, ideale per affrontare la sfida dell'elettrico nel cuore del mercato.

Nuova ë-C3: Tecnologia Avanzata per Prestazioni Eccezionali. Con una piattaforma nativa BEV e un pacco batterie LFP da 44 kWh, offre un'autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida a 100 kW consente il passaggio dal 20 all'80% in 26 minuti. Il motore da 83 kW e cambio automatico garantiscono accelerazioni rapide e prestazioni eccellenti, rendendola ideale per la guida quotidiana urbana e suburbana.

Nuova ë-C3: Due Allestimenti, You e Max, per un Acquisto Semplice Online. La gamma semplificata agevola il percorso del cliente e garantisce prezzi più bassi grazie all'ottimizzazione della produzione, degli approvvigionamenti e della logistica.

Nuova ë-C3 Versione You: Completa e Accessibile a 23.900 Euro o 49 Euro al Mese. Dotata di esclusive sospensioni Citroën Advanced e tecnologie intelligenti, inclusi il Citroën Head Up Display e la Smartphone Docking Station. Con una ricca dotazione di serie, offre comfort e sicurezza, disponibile in cinque livree esclusive.

Nuova ë-C3 Versione Max: Superando le Aspettative nel Segmento B. Con un prezzo di listino di 28.400 euro o a partire da 99 euro al mese grazie al leasing di Stellantis Financial Services, offre cerchi in lega da 17", verniciatura bicolore, navigazione su tablet touch-screen da 10,25 pollici e una serie di caratteristiche premium, confermando l'impegno di Citroën per il comfort e l'elettrificazione accessibile.