Citroen: la tecnologia “highway driver assist” sale a bordo di C4

La nostra auto continua a rappresentare la scelta preferita per la mobilità individuale, un dato di fatto che si esprime in maniera ancora più evidente nei momenti di svago del fine settimana.

È sufficiente uscire dall'ambito urbano ed entrare in autostrada per trovarsi subito circondati da vetture che puntano verso differenti destinazioni. Quasi una fuga, che abitualmente dura l'intera giornata, giusto il tempo per liberare la mente dalla routine della settimana lavorativa e riprendere controllo del proprio benessere emotivo.

Qualunque sia la destinazione, ci si trova quindi con facilità a percorrere diversi chilometri di autostrada con l'obiettivo di allontanarsi da quei pensieri che da troppo tempo si rincorrono.

Se poi l'auto con cui ci spostiamo è una Citroën, allora diventa ancora più facile raggiungere una gratificante serenità. Lo dimostrano le nuove tecnologie a bordo di Citroën C4 e Citroën ë - C4 Elettrica, modelli che assecondano l'originale vocazione della Marca, nel portare benessere e sicurezza ad un esclusivo livello.

In questo modo, la lunga trasferta su cui si modellano i nostri week-end beneficia della presenza di un sistema dedicato al viaggio autostradale. Particolarmente adatta alle strade a scorrimento veloce e alle autostrade, la funzione HIGHWAY DRIVER ASSIST gestisce autonomamente velocità e traiettoria della vettura, mantenendo il veicolo all’interno della corsia di marcia. Tecnicamente si prefigura come sistema di guida semi-autonoma di livello 2, ed in pratica il guidatore delega parzialmente la guida alla vettura, in modo da ridurre lo stress al volante e potersi concentrare sulla strada.

Un chiaro obiettivo, che i modelli Citroën perseguono grazie ad una videocamera in grado di riconoscere le linee continue e tratteggiate sull'asfalto e che analizza costantemente le immagini catturate. In particolare, il sistema HIGHWAY DRIVER ASSIST associa il Regolatore della velocità adattivo con funzione Stop & Go all’Avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata.

Agendo su acceleratore, freno e sterzo per velocità comprese tra 30 e 180 km/h, questo evoluto sistema lascia al guidatore la scelta tra 3 distinti livelli di distanza con il veicolo che precede. Sarà lo stesso apparato a gestire velocità e traiettoria, lasciando al guidatore la facoltà di riprendere il controllo in qualsiasi momento, attraverso il volante oppure i freni.

Anche i noiosi rallentamenti, che puntualmente si materializzano in presenza di lavori sulla strada, vengono gestiti in maniera autonoma, arrestando l’auto e riprendendo automaticamente la marcia dopo un tempo di arresto inferiore a 3 secondi.

Il tecnologico sistema HIGHWAY DRIVER ASSIST viene proposto su Citroën C4 in abbinamento alla trasmissione automatica EAT8, su Citroën ë - C4 Elettrica, e sarà disponibile anche su Nuovo SUV Citroën C5 AIRCROSS con cambio automatico a 8 rapporti, su Nuovo SUV Citroën C5 AIRCROSS PLUG-IN HYBRID e su Nuova Citroën C5 X.