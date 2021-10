Citroen lancia 6 nuovi pack di accessori per l' Ami 100% elettrica

Con Ami – 100% ëlectric, Citroën è uscita dai sentieri battuti creando un oggetto fuori dal comune in termini di design.

Oggi, Citroën propone un’offerta di personalizzazione in grado di permettere ad ogni cliente di creare la Ami – 100% ëlectric che meglio rifletta la sua personalità.

Il suo aspetto originale, le dimensioni ridotte, l’insolita forma a cubo e gli elementi simmetrici rendono Ami – 100% ëlectric immediatamente attraente. Le sue superfici laterali relativamente piatte e i paraurti anteriori e posteriori identici, lievemente arrotondati, sono facilmente personalizzabili.

Citroën ha sviluppato una soluzione di personalizzazione con il suo partner Faab Fabricauto, specializzato in questa tecnica. Il cliente può scegliere la decorazione che preferisce direttamente dalla collezione proposta oppure risvegliare l’artista che è nascosto in lui, richiedendo una decorazione basata su sue foto e immaginando la scritta che vorrebbe vedere sulla carrozzeria del suo veicolo.

Sei motivi sono stati disegnati dalle equipe Citroën: Jungle per conferire ad Ami – 100% ëlectric un look selvaggio, Tutti i Frutti per fare il pieno di vitamine, Globe-Trotter "so British", Camo per un look techno, Tribe per gli amanti della natura e Trendy per esaltare il suo lato chic.

In pieno stile «Do it yourself», i clienti sono invitati a personalizzare da soli la loro Ami – 100% ëlectric. Applicare gli adesivi è un gioco da ragazzi. Basta seguire le istruzioni incluse nella confezione degli accessori ordinati. Un tutorial è anche disponibile sul sito dedicato, Custom-MyAmi.com.

Gli adesivi possono essere applicati su una parte di Ami – 100% ëlectric oppure su più parti, in modo che il cliente possa gestire il proprio budget. Sono disponibili tre offerte tra 29 € e 89 €:

1 decorazione dell’area sotto-porta a forma di capsula piccola, lato destro + lato sinistro: 29 €,

4 decorazioni sotto-porta (3 sticker per l’area a forma di capsula grande e 1 sticker per l’area a forma di capsula piccola), lato destro + lato sinistro: 69 €,

4 decorazioni sotto-porta (lato destro + lato sinistro) + 1 sticker per paraurti anteriore + 1 sticker per paraurti posteriore: 89 €.

Che si tratti di un privato che vuole distinguersi e mostrare la propria personalità, o di un'azienda il cui obiettivo è quello di trasmettere la propria immagine o promuovere il senso di appartenenza tra i propri dipendenti, questa soluzione offre una grande libertà creativa.

Gli adesivi personalizzati, realizzati dal nostro partner Faab Fabricauto in Francia, possono essere creati a partire da immagini o foto appartenenti al cliente (nel rispetto delle normative sui dritti di privativa di terzi, di ordine pubblico e comune decoro). La decorazione può essere parziale (tra 259 € e 359 € a seconda del numero di aree da coprire con gli sticker) oppure completa (da 619 €) a seconda delle esigenze e del budget. Viene applicato uno sconto nel caso in cui il cliente ordini due o più set di rivestimenti adesivi.

Sin dal suo lancio, avvenuto in Francia a febbraio 2020, Ami – 100% ëlectric viene proposta in 7 versioni, 6 delle quali offrono tre livelli di personalizzazione con kit di accessori decorativi e funzionali per l'esterno e l'interno, tra cui rete di contenimento da fissare sulla portiera, vano portaoggetti sulla parte superiore della plancia, rete centrale di separazione tra conducente e passeggero, gancio appendi-borsa, supporto per smartphone, tappetini, copricerchi, stickers per portiere…, declinati in 4 tonalità (Orange, Grey, Khaki e Blue) da applicare da soli; si aggiunge la versione « Pop » con un rivestimento dallo stile più giovane e sportivo, con lo spoiler posteriore, e la versione « Vibe » con accessori di gamma superiore, elegante e grafica, che integra le decorazioni del tetto in aggiunta agli adesivi. La stragrande maggioranza dei clienti non ha lasciato la sua Ami – 100% ëlectric nella versione base, perché oltre l'80% di loro ha scelto di decorarla con un pack di accessori.

E per completare queste diverse opzioni, una vasta collezione di prodotti lifestyle Ami è disponibile nella boutique online lifestyle.citroen.com.