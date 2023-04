Citroën Oli protagonista alla Milano Design Week 2023

In occasione della Milano Design Week 2023, che si terrà dal 17 al 23 aprile, Citroën Italia torna tra i colorati hub del Fuori Salone e dei Design Districts,

affermandosi protagonista della mobilità elettrica funzionale e del design innovativo e sostenibile, parte integrante del DNA del Brand. La visione della mobilità elettrica di Citroën, radicalmente differente rispetto alla concorrenza, si esprime senza esitazione nel manifesto concettuale di sostenibilità Citroën Oli, un veicolo rivoluzionario e anticonformista che prende ispirazione dall’oggetto di mobilità Citroën Ami – 100% ëlectric.

Oli è la tabella di marcia di Citroën: un manifesto audace e sfaccettato, ricco di idee intelligenti e pragmatiche, incentrate sulla riduzione del peso e della complessità per massimizzare l'efficienza, la versatilità e l'accessibilità. È un principio guida, in cui la tendenza al "di più" è sostituita dall’approccio positivo dell’‘’abbastanza’’, in inglese ‘’enough’’, ovvero: «quanto è necessario».