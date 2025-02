Citroën protagonista a Sanremo con la nuova C3 Aircross e Radio Italia

Citroën torna al Festival di Sanremo e lo fa in grande stile.

Dopo il successo dello scorso anno, il marchio francese sarà presente nella città della musica dal 6 al 15 febbraio insieme a Radio Italia, trasmettendo in diretta dagli studi “Fuori Sanremo”, allestiti presso il prestigioso Grand Hotel Londra.

Per tutta la settimana sanremese, dalle 14:00 alle 19:00, le voci di Francesca Leto, Mauro Marino, Giuditta Arecco, Marco Falivelli, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi accompagneranno il pubblico con interviste ai cantanti in gara, ospiti e super ospiti, arricchite dagli interventi di Mario Volanti, fondatore e presidente di Radio Italia.

Ma la grande novità di questa edizione è l’esordio nazionale della nuova Citroën C3 Aircross, il SUV compatto che si prepara a debuttare nelle concessionarie italiane in primavera.

Nuova Citroën C3 Aircross: il SUV che ridefinisce il comfort

Look deciso, massima abitabilità e tre motorizzazioni tra cui scegliere: la nuova C3 Aircross segna una svolta nel segmento B-SUV, rimanendo fedele alla filosofia Citroën fatta di versatilità, benessere e innovazione.

Ecco le principali caratteristiche del nuovo modello:

Motorizzazioni per tutti i gusti: benzina, ibrida e 100% elettrica

Tre allestimenti disponibili: YOU, PLUS e MAX

Prezzo di partenza competitivo: a partire da 19.090 euro

Bagagliaio da 460 litri nella versione 5 posti o configurazione a 7 posti per una maggiore flessibilità

Sospensioni Citroën Advanced Comfort® per un effetto "tappeto volante" su ogni tipo di strada

Sedili Advanced Comfort® con 15 mm di schiuma extra per un supporto ergonomico migliorato

Abitacolo moderno e tecnologia all’avanguardia

All’interno, la nuova C3 Aircross eredita l’approccio innovativo delle nuove ë-C3 e C3, con un cruscotto suddiviso in due sezioni: una tecnica superiore, con display head-up che proietta le informazioni di guida senza distrarre il conducente, una inferiore dedicata al comfort, con finiture morbide e illuminazi

Il volante multifunzione, regolabile in altezza e inclinazione, assicura un’esperienza di guida più comoda ed ergonomica, mentre la dotazione tecnologica include i più moderni sistemi di assistenza alla guida, connettività e infotainment.

Citroën e Sanremo: un binomio tra musica e innovazione

In un evento che celebra da 75 anni la musica italiana, Citroën si inserisce come protagonista, offrendo agli spettatori un assaggio del futuro della mobilità. Il Festival non è solo spettacolo, ma anche innovazione, emozione e stile, valori che la nuova C3 Aircross incarna alla perfezione.

Con un SUV che promette più spazio, più comfort e più tecnologia, Citroën si conferma un marchio capace di unire design e funzionalità, rendendo la mobilità più accessibile e piacevole per tutti.