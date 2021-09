Citroen protagonista alle “giornate europee del patrimonio”

Il 18 e 19 settembre si celebreranno le Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), un'iniziativa congiunta del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, lanciata nel 1985. Sono tra gli eventi culturali più importanti e tra i più celebrati in Europa.

Con le Giornate Europee del Patrimonio, gli organizzatori intendono far conoscere la ricchezza culturale dell’Europa, stimolare l’interesse collettivo verso il patrimonio europeo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere questa grande ricchezza.

Nelle giornate del 18 e 19 settembre, sono 50 i Paesi europei coinvolti che insieme a coordinatori nazionali e autorità locali organizzano le Giornate Europee del Patrimonio: nelle metropoli così come nelle aree extra-urbane, i proprietari pubblici e privati di siti o di monumenti storici, le associazioni di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio, i restauratori e custodi di beni patrimoniali, guide e architetti si mobilitano per accogliere il pubblico in una moltitudine di luoghi abitualmente chiusi al pubblico per il resto dell’anno.

È proprio con questo stesso spirito che in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Conservatoire Citroën, a Aulnay-sous-Bois, sarà protagonista di alcune importanti iniziative.

MOSTRA MERCATO

Sabato 18 settembre 2021, dalle 8 alle 17, ricambi, accessori e documentazione tecnica per veicoli d'epoca a 2 e 4 ruote di tutte le marche saranno in vendita davanti al Conservatoire Citroën. Per i visitatori, l'accesso all’evento sarà gratuito. I club e i collezionisti che arrivano a bordo di auto d'epoca troveranno un'area di parcheggio dedicata, che consentirà a tutti i visitatori di ammirare queste meravigliose vetture da collezione.

Inoltre, nell'ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il Conservatoire propone una tariffa d’ingresso speciale per scoprire le sue collezioni sabato 18 settembre: 5 € per gli adulti e 3 € per i bambini (7-18 anni). Il Conservatoire sarà aperto dalle h. 9.30 alle 17.30.

Situato a Aulnay-sous-Bois, a nord-est di Parigi, il Conservatoire ospita una collezione molto importante che ripercorre una delle storie automobilistiche più innovative del mondo. Modelli da strada e da corsa, prototipi, concept car, veicoli commerciali. Una visita da non perdere per chi ama i veicoli Citroën!

Sarà l'occasione per scoprire anche i due nuovi veicoli Citroën che sono stati aggiunti alla collezione quest'anno:

- Citroën Type C 5 HP cabriolet del 1925 proveniente dal sito Citroën Félix Faure nel 15° arrondissement a Parigi

- Citroën Aircross concept car del 2015

Si possono inoltre ammirare in esposizione tre modelli che festeggiano un importante anniversario nel 2021: Citroën B2 (100 anni), Citroën Ami 6 (60 anni) e Citroën ZX (30 anni).

Per tutto il resto dell’anno, il Conservatoire Citroën è aperto da lunedì a sabato, dalle h. 9.30 alle 17.30.

Si possono prenotare i biglietti on line: https://laventurepeugeotcitroends.fr/visiter-conservatoire