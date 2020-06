Citroen rinnova il suv C5 Aircross

Da giugno, Citroën rinnova la gamma SUV della C5 Aircross per semplificare l’offerta al Cliente e fornire così la risposta più adatta alle esigenze di ognuno.

Per i privati:

In aggiunta ai 3 allestimenti Live, Feel e Shine, la nuova gamma ora si arricchisce con il FEEL PACK, una novità che offre di serie numerosi contenuti di stile, comfort e tecnologia, in grado di rispondere perfettamente alle aspettative dei Clienti.

Per i professionisti:

Si mantiene la versione Business, ora equipaggiata con ulteriori funzioni al servizio del comfort e della sicurezza.

Tra le principali novità, la nuova gamma prevede:

Nuovo Pack Color Deep Red, in aggiunta a quelli nelle tinte Silver e White. Consiste in un tocco di colore a contrasto con la carrozzeria nella tinta Deep Red per: profilo delle prese d’aria anteriori, profilo Airbump e profilo inferiore delle barre al tetto (quest’ultimo dettaglio a seconda della versione).

Nuovo ambiente Armonia Nixon Grey con Interni in tessuto/TEP Wild Grey EVO

L’Introduzione dei servizi SpeedCam in abbinamento al Citroen Connect Nav DAB, offerti gratuitamente per 3 anni. Questo importante servizio permette di identificare le zone di pericolo, le aree a rischio incidenti, e nei Paesi autorizzati in Europa indica la posizione degli autovelox fissi e mobili, i tratti con Tutor e le telecamere ai semafori (ad esclusione della Francia e della Svizzera).

La nuova gamma di SUV C5 Aircross si adatta meglio alle diverse aspettative dei clienti e si arricchisce con il Feel Pack, un’offerta inedita per rispondere alle richieste dei clienti attenti a stile, tecnologia e sicurezza.

Completamente nuovo, il FEEL PACK rappresenta un’offerta molto completa che include gli equipaggiamenti più richiesti dai Clienti. Tra questi: Barre al tetto, Indicazioni di direzione anteriori a LED con fari effetto 3D, Keyless Access & Start, Retrocamera Vision 180°, Active Safety Brake con tecnologia Radar, Sistema di Sorveglianza dell’Angolo morto Attivo, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Vetri posteriori oscurati.

L’allestimento LIVE offre di serie numerosi equipaggiamenti tra cui i cerchi in lega 17” ELLIPSE, Climatizzatore automatico bizona, Funzione Mirror Screen, le sospensioni con Progressive Hydraulic Ciushions®, TouchPad 8”, Avviso superamento involontario della linea di carreggiata, Regolatore e limitatore di velocità. In aggiunta include i Fari fendinebbia con funzione Cornering Light e il Sedile conducente con regolazione lombare.

L’allestimento FEEL propone elementi di stile ed equipaggiamenti come ad esempio i cerchi in lega 18” SWIRL, Cruscotto digitale 12”, Interni misto tessuto / TEP Wild Grey EVO, Sedili Citroën Advanced Comfort, Sensori di parcheggio anteriori.

Il TOP di gamma è rappresentato dalla versione SHINE, che tra i suoi equipaggiamenti di serie offre Interni misto pelle / tessuto Metropolitan Grey con ambiente grigio Nixon, pedaliera e poggiapiede in alluminio con soglie porta in acciaio Inox e Pack Drive Assist (con Regolatore di Velocità attivo, Driver Attention Alert, commutazione automatica dei fari e riconoscimento esteso dei cartelli stradali).

Per i Clienti Aziende, l’allestimento Business offre inediti contenuti di tecnologia e sicurezza che rendono SUV C5 Aircross il “Business Class SUV” per eccellenza. Tra i suoi principali equipaggiamenti di serie: Citroën Connect Box, Citroën Connect Nav DAB, Active Safety Brake con tecnologia Radar, Sistema di sorveglianza dell’angolo morto attivo, Retrovisori ripiegabili elettricamente, Retrocamera Vision 180°.

In aggiunta alle versioni termiche, i Clienti che desiderano unire le caratteristiche di SUV Citroën C5 Aircross ai vantaggi della motorizzazione ibrida ricaricabile possono scegliere SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in che amplifica tutte le caratteristiche di comfort e di modularità e aggiunge un’esperienza di mobilità in classe ë-Comfort.

SUV C5 Aircross Hybrid Plug-in è il SUV ibrido plug-in più confortevole e più modulabile del suo segmento che offre una grande versatilità di utilizzo: modalità 100% elettrica per tutti i giorni con 55 km di autonomia (fino a 135 km/h) e zero emissioni di CO2; modalità termica per i lunghi tragitti e modalità ibrida per combinare i vantaggi delle due motorizzazioni.

Grazie alla sua tecnologia ibrida plug-in, beneficia di incentivi all’acquisto fino a 7.000 euro, comprensivi di Ecobonus statale auto 2020 in caso di rottamazione, e propone diverse offerte di noleggio a lungo termine sia per Clienti privati che per Clienti Business.

ESCLUSIVO FINANZIAMENTO “SIMPLY WITH YOU”

La Marca Citroën considera le persone come la principale fonte di ispirazione e per loro rinnova costantemente le sue proposte, in termini di prodotti e di servizi.

Con questo approccio, per rispondere alle esigenze di mobilità dei suoi Clienti e offrire loro maggiore serenità, Citroën propone il finanziamento “Simply with you”, disponibile per entrambi i modelli, SUV Citroën C5 Aircross e SUV Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in, che consente al Cliente grande flessibilità al momento dell’acquisto.

Si tratta di un’offerta molto vantaggiosa, ispirata dalle persone, nell’ambito dell’iniziativa ‘Viaggia in Italia con Citroën’, che prevede 0 anticipo / 0 rate fino a settembre / 0 pensieri, grazie alla garanzia del valore futuro della vettura al termine del finanziamento e la sicurezza della copertura integrativa che assicura il rispetto delle scadenze. Il Cliente potrà scegliere in totale libertà se tenere, sostituire o restituire la propria Citroën. Inoltre il servizio garantisce massima flessibilità di durata e chilometraggio a disposizione, per una maggiore serenità per i Clienti.

Questi i prezzi di SUV Citroën C5 Aircross in Italia (comprensivi di IVA e messa su strada):