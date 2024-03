Crescita Auto UE: +10,1% a febbraio 2024

Nel contesto dell'industria automobilistica europea, febbraio 2024 ha segnato un'importante crescita nel settore delle immatricolazioni auto.

Secondo i dati forniti dall'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA), nel mese di febbraio, i Paesi dell'Unione Europea, estesi all'EFTA e al Regno Unito, hanno registrato un totale di 995.059 nuove immatricolazioni, segnando un aumento del 10,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incremento ha portato il volume totale dei primi due mesi del 2024 a 2.012.136 unità, con una crescita dell'11,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La ripresa osservata a febbraio prosegue il trend positivo iniziato a gennaio, con tutti i cinque maggiori mercati (incluso il Regno Unito) che registrano un aumento significativo delle immatricolazioni. In dettaglio, il Regno Unito ha mostrato la crescita maggiore con un +14%, seguito da Francia (+13%), Italia (+12,8%), Spagna (+9,9%) e Germania (+5,4%). Questo incremento delle vendite riflette una fiducia rinnovata nel mercato automobilistico, nonostante le sfide economiche globali.

Uno dei punti focali del dibattito attuale nel settore automobilistico riguarda la transizione verso la mobilità elettrica. A febbraio 2024, la quota di penetrazione delle auto elettriche (BEV) ha raggiunto il 13,2%, superando quella delle auto diesel, che si attesta al 12%. Tuttavia, in Italia, le vendite di auto diesel rappresentano ancora il 14,6% del totale, mentre le BEV solo il 3,4%, segnalando una disparità nella velocità di adozione delle tecnologie a basse emissioni nei diversi paesi europei.

Per accelerare la transizione verso un parco circolante più ecologico, in molti stati si sta discutendo l'introduzione di nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli a bassa o zero emissione. Questi incentivi sono considerati cruciali per stimolare la domanda di auto più pulite e per raggiungere gli obiettivi ambientali fissati a livello europeo.

L'analisi del mercato per tipologia di alimentazione mostra una crescita significativa delle auto ad alimentazione alternativa, che comprendono le BEV, le ibride tradizionali e altri tipi di motorizzazioni innovative. A febbraio 2024, le immatricolazioni di queste categorie hanno registrato un aumento del 17,9%, dimostrando un interesse crescente verso soluzioni di mobilità sostenibile. Le auto ibride, in particolare, hanno visto un incremento del 24,2%, raggiungendo una quota di mercato del 28,9%.

Guardando ai singoli paesi, in Italia, Spagna, Francia, Germania e nel Regno Unito, si osservano andamenti diversificati nelle preferenze di alimentazione, riflettendo le specificità di ciascun mercato nazionale e l'efficacia delle politiche di incentivo locali.

I dati di febbraio 2024 segnalano una tendenza positiva per il settore automobilistico europeo, con un'accelerazione nella transizione verso la mobilità sostenibile. Tuttavia, la variabilità tra i diversi paesi europei evidenzia la necessità di strategie coordinate e di politiche di incentivo mirate per supportare una transizione equa e rapida verso un futuro a basse emissioni.