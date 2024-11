Crescita record per Citroen in Italia: successo nella micromobilità e nel mercato elettrico

Citroen celebra un ottobre ricco di successi nel mercato italiano, registrando una notevole crescita nel settore delle auto elettriche (BEV) e consolidando il ruolo di Citroën AMI come protagonista della micromobilità urbana.

Questo risultato economico testimonia l’efficacia delle strategie del brand francese, che ha saputo rispondere alla domanda crescente di soluzioni sostenibili e accessibili, centrando le aspettative del mercato italiano e rafforzando il proprio posizionamento nel comparto elettrico.

Citroen e il boom del BEV in Italia

Con una quota di mercato del 3,93% nel settore BEV a ottobre 2024, Citroen ha praticamente raddoppiato la propria presenza rispetto all’anno precedente (+1,94%). Questo balzo è frutto di un’offerta che combina prestazioni, sostenibilità e un rapporto qualità-prezzo competitivo, rappresentata dalla nuova e-C3, che si posiziona come veicolo elettrico per il pubblico di massa. L’approccio di Citroen punta alla democratizzazione della mobilità elettrica, con l’obiettivo di rendere la tecnologia BEV più inclusiva e accessibile. Gli ordini in Italia della C3 hanno raggiunto quota 12.000, di cui oltre il 20% per la ë-C3, con le prime 4.000 unità già consegnate ad ottobre, a testimonianza dell’interesse crescente per una mobilità zero emissioni.

AMI: il dominio nella micromobilità

Il successo della Citroen AMI nel segmento dei quadricicli elettrici è emblematico del cambiamento in atto nel settore della mobilità urbana. Con una quota del 46,36% ad ottobre, AMI ha mantenuto il primato per il 2024 con il 40,6% nel segmento elettrico e il 28,1% complessivo. Compatta, economica e versatile, la AMI offre una risposta concreta alle esigenze di spostamento urbano, attraendo un pubblico eterogeneo che va dai giovani alle persone in cerca di soluzioni efficienti e pratiche per la città. La partecipazione all’EICMA ne ha ulteriormente rafforzato l’immagine, posizionandola come un’icona della micromobilità accessibile.

Citroën C4: performance e crescita

Anche la Citroën C4 ha dimostrato una crescita nel segmento di riferimento, registrando un incremento di 1,68 punti percentuali rispetto all’ottobre 2023, avvicinandosi al 6% di quota di mercato. Questo risultato consolida la posizione del modello, riconosciuto per il design innovativo e le soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

La visione del futuro di citroen al Paris Motor Show

La strategia di Citroen è stata presentata in modo eloquente al Paris Motor Show, dove sono stati svelati i concept e i modelli che incarnano il futuro del marchio: la nuova C5 Aircross, la rinnovata AMI, le C4 e C4X e la nuova C3 Aircross. Questa gamma, accolta con grande entusiasmo, dimostra l’intento del marchio di ridefinire la mobilità del futuro, unendo sostenibilità e innovazione.

Questi risultati positivi sottolineano la capacità di Citroen di interpretare le tendenze e le necessità del mercato attuale, proponendo soluzioni ecologiche senza compromettere la convenienza. Con un’offerta ampia e diversificata, Citroen si conferma come un protagonista nell’evoluzione della mobilità sostenibile in Italia, allineandosi agli obiettivi di decarbonizzazione del settore.