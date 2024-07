CUPRA e America’s Cup: un’alleanza strategica

Il 37esimo Trofeo dell’America’s Cup, noto come "Auld Mug", è stato ricevuto da Ignasi Prieto, Chief Brand Officer di CUPRA, in presenza di Grant Dalton, CEO di America’s Cup Event.

Questo evento segna un momento significativo per gli appassionati di vela e per la città di Barcellona, dove CUPRA è Global Partner della competizione.

Il trofeo sarà in tour lungo la costa catalana, visitando sette yacht club tra cui L’Escala, Palamós, Vilassar de Mar, Sitges, Tarragona e Cambrils, prima di tornare a Barcellona. In ogni destinazione, gli yacht club e le autorità locali accoglieranno il trofeo con varie attività, tra cui esibizioni di vela adattate e regate di allenamento ispirate all’America’s Cup.

“Siamo molto orgogliosi della nostra alleanza con l’America’s Cup, una competizione che ci ispira a molti livelli: dal design e dalle prestazioni delle barche all’ambizione e allo spirito dei team,” ha dichiarato Ignasi Prieto, Chief Brand Officer di CUPRA. “È un evento che condivide i nostri valori di innovazione, prestazioni e talento, e il trofeo dell’America’s Cup è senza dubbio un esempio di design che trascende la storia e diventa un’icona. Crediamo che i due marchi siano in perfetta sintonia,” ha aggiunto.

Nel dicembre 2023, CUPRA e l’America’s Cup hanno stretto un’alleanza strategica per ispirare il mondo da Barcellona. A La Barceloneta, il quartiere sulla spiaggia della città, è stato presentato il “CUPRA Cube”, un innovativo timer per il conto alla rovescia che, una volta raggiunto lo zero, darà il via alla Coppa America. In concomitanza con l’inizio della 37a America’s Cup Louis Vuitton, verrà svelata la CUPRA Terramar, il SUV sportivo elettrificato del marchio, che sarà l’auto ufficiale della competizione.

CUPRA, con una forte passione per le prestazioni, lo sport e il mare, avrà una presenza significativa durante tutto l’evento, partecipando alle Fan Zone e al Race Village. Questo permetterà al marchio di connettersi con gli appassionati di vela di tutto il mondo e di rafforzare la sua visibilità globale con esperienze emozionali.

Grant Dalton, CEO dell’America’s Cup, ha dichiarato: “CUPRA ci aiuta a connetterci con la gente di Barcellona e di tutto il mondo, attraverso valori fondamentali condivisi e iniziative audaci che raccontano la storia dell’evento. La nostra collaborazione si basa sull’innovazione, la storia e l’ispirazione.” Si prevede che la 37a America’s Cup Louis Vuitton avrà la più grande audience nei 173 anni di storia dell’evento, con oltre 1,5 miliardi di telespettatori.

L’America’s Cup è la regata senza secondi posti. Dal 1851, l’America’s Cup passa di mano in mano tra i vincitori che dimostrano il meglio del loro talento, vincendo una competizione senza montepremi, dove conta l’onore di detenere il trofeo e il diritto di ospitare la prossima Coppa.

Questa edizione dell’America’s Cup, che si svolgerà tra agosto e ottobre 2024 a Port Vell a Barcellona, segna una nuova era per la competizione. Per la prima volta, l’evento ospiterà una competizione tutta al femminile: la Puig Women’s America’s Cup. Inoltre, l’UniCredit Youth America’s Cup, una regata per giovani velisti sotto i 25 anni, sarà un’opportunità perfetta per mostrare al mondo il proprio talento.

Con la sponsorizzazione della 37esima America’s Cup Louis Vuitton, CUPRA mira a sostenere i nuovi talenti e l’inclusività nello sport, ispirando la prossima generazione di innovatori.