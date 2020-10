Cupra annuncia la partecipazione all’Extreme E, come partner principale di ABT

CUPRAsi prepara da una nuova avventura elettrica. In occasione dell’inaugurazione del primo CUPRA Garage in Europa, nella città tedesca di Amburgo, il marchio ha infatti annunciato la propria partecipazione all’Extreme E come main partner del team ABT Sportsline.

L'annuncio rende CUPRA il primo marchio automobilistico a partecipare alla competizione fuoristrada dei SUV elettrici, che dall'inizio del 2021 viaggerà attraverso alcuni degli ambienti più estremi e remoti del mondo. L'amministratore delegato di CUPRA, Wayne Griffiths, e il vicepresidente esecutivo per Ricerca e Sviluppo di SEAT, Werner Tietz, accompagnati da Alejandro Agag, fondatore e amministratore delegato di Extreme E, e Hans-Jürgen Abt, managing partner di ABT Sportsline, hanno svelato la showcar del team. I manager hanno inoltre confermato Mattias Ekström, e-ambassador CUPRA e campione di Rally Cross e DTM, come uno dei piloti del team per la prima stagione dell'Extreme E.

L'inaugurazione del CUPRA Garage ad Amburgo è l’occasione scelta per annunciare la partecipazione del marchio all'Extreme E. CUPRA ha deciso di unirsi ad ABT Sportsline in qualità di main partner del team corse e contribuirà a mettere in piedi un team di ingegneri e piloti per quest’avventura elettrica.

Nel corso dell’evento di inaugurazione, è stata svelata in anteprima mondiale la SUV elettrica da corsa, mostrando così il sorprendente design del marchio. I due partner hanno inoltre colto l’occasione per confermare Mattias Ekström come pilota maschile del team ufficiale, poiché il format sportivo dell'Extreme E prevede la parità di genere e quindi le squadre coinvolte devono schierare un team composto da una donna e un uomo.

Werner Tietz, recentemente nominato vicepresidente esecutivo Ricerca e Sviluppo di SEAT, ha espresso la propria soddisfazione in merito all’accordo: “L'Extreme E rappresenta l'atteggiamento sfidante di CUPRA nel mondo delle corse e l’ambizione del marchio di esplorare nuove esperienze in ambito motorsport. La decisione di diventare il primo costruttore automobilistico a partecipare alla competizione e di rafforzare la nostra collaborazione con ABT sono la prova della visione condivisa di entrambi i partner di reinventare il mondo delle auto ad alte prestazioni attraverso l'elettrificazione ".

Nel 2018, CUPRA e ABT Sportsline hanno iniziato a collaborare per sviluppare versioni più potenti di Leon CUPRA e di CUPRA Ateca, con potenze di oltre 350 CV. Da un lato, il marchio automobilistico ha sviluppato la prima auto turismo da corsa 100% elettrica al mondo, la CUPRA e-Racer; dall'altro, ABT è presente in Formula E sin dalla sua creazione con un proprio team.

“Amiamo l’innovazione, la competizione, la mobilità elettrica e la sensazione di essere pionieri in qualcosa di completamente nuovo. Con CUPRA abbiamo ora un partner al nostro fianco che, come noi, crede fermamente nel concetto rivoluzionario dell’Extreme E, sia in termini di sport, sia di marketing fuori pista”, ha condiviso Hans-Jürgen Abt, managing partner di ABT

La stagione inaugurale dell’Extreme E, il cui debutto è programmato per l’inizio del 2021, si svolgerà in cinque ambienti estremi come località artiche, desertiche, foresta pluviale, ghiacciai e oceani, selezionando luoghi che sono stati danneggiati o colpiti da problemi legati al cambiamento climatico. Questo viaggio in cinque tappe in giro per il mondo sfrutterà la propria piattaforma di intrattenimento internazionale per promuovere elettrificazione, sostenibilità e uguaglianza.

Dopo quello di Città del Messico, inaugurato lo scorso anno, il CUPRA Garage di Amburgo diventa la seconda rappresentanza esclusiva del marchio a livello mondiale. Occupa uno spazio di 340 metri quadrati all’interno di un edificio industriale di inizio del XX secolo, trasformato in un ambiente ispirato a un garage e dedicato esclusivamente al marchio.