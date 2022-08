Da Next Level Racing® una nuova postazione di gioco brandizzata Ford GT

Ford e il Team Fordzilla si sono uniti a Next Level Racing® per portare l’heritage Ford nel mondo delle corse, nella dimensione del gaming domestico, attraverso la nuova postazione da gioco GTElite Ford GT Edition e l'ES1 Seat Ford GT Edition.

Disponibile separatamente, la struttura anodizzata blu della postazione presenta il marchio Ford inciso a laser e offre una posizione fortemente adattiva per un'esperienza di guida autentica. Il sedile ergonomico, progettato specificamente per le corse simulate, include cinture di sicurezza blu con il logo Team Fordzilla, un tappetino antiscivolo che riporta i marchi Ford GT e Team Fordzilla e un logo Ford GT in rilievo sul poggiatesta. La seduta è in grado di adattarsi comodamente a persone con un girovita fino a 106 cm ed è abbastanza rigido per sostenere un peso fino a 250 kg

La postazione di gioco GTElite Ford GT Edition è compatibile con i volanti, i pedali e i comandi di tutti i principali brand di elettronica. L'ES1 Seat Ford GT Edition, invece, può essere utilizzato in qualsiasi postazione che supporti i sedili montati lateralmente.

Sin dalla sua nascita nel 2019, il Team Fordzilla si è posto l'obiettivo di esplorare i confini del mondo reale per fonderli con quelli del virtuale. Quest’ultima collaborazione incarna pienamente questa filosofia, offrendo ai giocatori un’esperienza fisica ancora più coinvolgente ed immersiva quando ci si trova ad affrontare i circuiti del mondo virtuale.

La postazione da gioco GTElite Ford GT Edition e l'ES1 Seat Ford GT Edition saranno esposti alla Gamescom 2022 che si terrà a Colonia, in Germania, dal 24 al 28 agosto. I prodotti saranno disponibili per l’acquisto attraverso il canale di vendita al dettaglio di Next Level Racing® nella seconda metà di ottobre 2022.