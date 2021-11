Da oggi apre al pubblico EICMA, il Salone Internazionale delle due Ruote

Dopo lo stop imposto nel 2020 dalla pandemia, da oggi è aperta al pubblico la 78esima edizione di Eicma, l’Esposizione Internazionale delle due ruote.

“Oggi riapre il futuro” ha commentato il presidente della manifestazione Pietro Meda, che si è detto “molto orgoglioso del risultato ottenuto, che non è inaspettato perché dietro c’è stato un lavoro di due anni, molto intenso e importante”. “Crediamo che la filiera sia stata ripagata da una manifestazione che comunque rimane al top a livello mondiale - ha aggiunto -. Riteniamo di avere un buon bacino di pubblico nonostante le restrizioni, in sicurezza e con un prodotto fieristico di altissimo livello. Tutte le case sono presenti, una grande soddisfazione”.

All’interno dei cinque padiglioni, oltre 820 i brand (il 45% dei quali provenienti da 35 paesi esteri) che porteranno in scena fino domenica 28 novembre novità, anteprime e il futuro della mobilità su due ruote. Molto significativa anche la presenza delle aziende del made in Italy che, come sottolineato dal presidente di Confindustria Ancma Paolo Magri, “confermano su questo palcoscenico il proprio primato in Europa per produzione, vendite, know-how e bellezza”.

Lo spettacolo di Eicma non si esaurisce all’interno dei padiglioni, ma continua anche negli spazi esterni di Fiera, che ospitano aree di test ride moto, spettacoli, gare ed esibizioni. Opportunità speciali anche per amanti delle eBike, che possono testare gli ultimi prodotti dall’universo delle bici a pedalata assistita all’interno di un tracciato tecnico realizzato al padiglione 24. Spazio, infine, anche alle start up e al futuro della mobilità su due ruote nell’area speciale a esse dedicata, che quest’anno accoglie 15 realtà innovative internazionali pronte a proporre idee, soluzioni e prototipi.