Dacia al Salone Auto di Torino: Nuovo Duster e Nuova Spring tra le protagoniste del 2024

Dal 13 al 15 settembre, Dacia sarà presente al Salone Auto di Torino, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per il settore automobilistico italiano.

Il marchio, celebre per il suo imbattibile rapporto qualità-prezzo, presenterà al pubblico due tra le novità più attese del 2024: il Nuovo Duster e la Nuova Spring, completamente elettrica. Questi due modelli saranno esposti in una struttura situata nella splendida Piazza Castello, nel cuore del centro storico di Torino.

Il 2024 si sta rivelando un anno ricco di soddisfazioni per Dacia, che continua a essere il marchio preferito dai clienti privati italiani. Questo risultato dimostra quanto i consumatori italiani apprezzino l’offerta di Dacia, fatta di qualità, tecnologia e affidabilità a un prezzo accessibile. L’evento di Torino sarà un’occasione speciale per il pubblico italiano di scoprire da vicino le ultime novità del brand.

Il Nuovo Duster, giunto alla sua terza generazione, rappresenta una vera e propria evoluzione rispetto alle versioni precedenti. Questo SUV iconico, che ha saputo democratizzare il segmento dei SUV nel corso degli anni, si presenta ora con un design rinnovato, arricchito da nuove caratteristiche tecnologiche e di comfort. Ordinabile da poche settimane, il Nuovo Duster ha già conquistato migliaia di italiani in attesa di guidarlo. Il suo successo è il risultato di un prodotto che offre qualità, prestazioni e stile, mantenendo sempre un prezzo competitivo.

L’altra grande novità è la Nuova Dacia Spring, che rappresenta la visione di Dacia per la mobilità urbana del futuro. Questo modello, che ha recentemente debuttato alla stampa internazionale, è pensato per la città e per l’utilizzo periurbano. Grazie alle sue dimensioni compatte, la grande agilità e il raggio di sterzata ridotto, la Spring si dimostra perfetta per la guida in città. Dotata di una propulsione 100% elettrica, consente di ridurre i costi di gestione e di accedere facilmente alle zone a traffico limitato delle città. Un aspetto innovativo della Spring è la sua leggerezza: con meno di una tonnellata di peso, è una delle auto più leggere sul mercato, anche rispetto a molte concorrenti con propulsione termica. Questa caratteristica consente una ricarica rapida, possibile anche attraverso una normale presa Schuko, rendendola estremamente pratica per l’uso quotidiano.

La presenza di Dacia al Salone Auto di Torino sarà anche un’opportunità per il brand di mostrare la forte evoluzione che ha vissuto negli ultimi anni. Oltre al Nuovo Duster e alla Nuova Spring, Dacia sta puntando su una gamma di propulsioni che comprende il full hybrid, il mild hybrid a 48V, il turbo GPL e il 100% elettrico, rispondendo così alle richieste sempre più esigenti dei consumatori in fatto di tecnologia e sostenibilità.

Questa strategia ha consolidato ulteriormente il rapporto di Dacia con il mercato italiano, che continua a premiare il brand con numeri impressionanti. Un esempio su tutti è la Dacia Sandero, che rimane l’auto estera più venduta in Italia. Questo successo dimostra quanto gli italiani apprezzino le soluzioni offerte da Dacia, capaci di unire innovazione, affidabilità e prezzi accessibili.

Con il lancio del Nuovo Duster e della Nuova Spring, Dacia conferma il suo ruolo di protagonista nel mercato automobilistico italiano, continuando a proporre veicoli che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica, senza rinunciare alla qualità.