Dacia cresce in un mercato auto in calo nel 2022

Il 2022 sarà ricordato come l’anno che ha segnato l’evoluzione della Marca Dacia,

guadagnando il quarto posto sul mercato auto delle vendite ai clienti privati. Nel 2022, Dacia ha registrato 64259 immatricolazioni di autovetture a privati (+12% rispetto al 2021) in un mercato auto a privati in calo del 16%.

Con queste performance Dacia si afferma come il terzo brand straniero più venduto a privati in Italia.

Sandero si conferma la vettura straniera più venduta nel mercato auto a privati con 32979 immatricolazioni. Il 65% delle vendite Sandero sono di Sandero Stepway, il crossover cittadino dallo spirito avventuroso.

Duster si attesta nella Top 5 delle autovetture vendute ai clienti privati con 22982 immatricolazioni. Duster conquista la terza posizione come vettura straniera più venduta a privati.

L’elettrificazione del Marchio Dacia si fa strada con Spring, la city car 100% elettrica, che si posiziona al primo posto nel mercato delle autovetture elettriche vendute a privati.

Jogger, commercializzato a marzo 2022, registra in poco più di nove mesi 8129 ordini e si prepara al lancio della sua versione HYBRID 140, prima motorizzazione ibrida nella storia di Dacia. Jogger rappresenta al meglio il concetto di “best value for money” offrendo a 25.200 € una vettura ibrida 7 posti nel segmento C.

Con 44699 immatricolazioni e una market share di oltre il 36%, Dacia si conferma leader del mercato GPL. La motorizzazione ECO-G 100 è la più scelta dai clienti con un mix di vendita del 70%.

nel corso degli ultimi mesi, ha completato il rinnovamento della nuova identità visuale su tutte le vetture della gamma e nelle concessionarie Dacia.

Il passaggio alla nuova brand identity rappresenta una pietra miliare per la Marca che ad oggi mostra con orgoglio una nuova forma di modernità, basata su una visione dell’automobile più pragmatica e orientata verso l’essenzialità.

Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia ha dichiarato: Dacia continua la sua ascesa nel mercato italiano, raggiungendo ottimi risultati e posizionandosi al 4° posto sul mercato auto delle vendite ai clienti privati. Il suo look sempre più moderno grazie alla nuova brand identity ed il suo approccio concreto rendono Dacia uno dei brand più desiderati perché incontra e soddisfa le reali esigenze dei clienti. Dacia nel tempo è rimasta fedele a sé stessa, senza modificare i valori che l’hanno portata al successo, ed ha saputo trovare la formula giusta per conquistare i consumatori: il giusto mix tra auto essenziali, accessibili ed accattivanti.

Siamo soddisfatti delle performance della nostra gamma e non vediamo l’ora di scoprire il primo motore ibrido di Casa Dacia, l’HYBRID 140 su Jogger, presto disponibile presso le concessionarie. Un approccio eco-smart è fondamentale per affacciarsi alla mobilità del futuro, di cui Dacia si impegna ad essere protagonista.