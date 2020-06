Dalla collaborazione tra FCA e DCS nasce “My Easy Charge”

Chi guiderà le vetture elettriche ed elettrificate di FCA potrà contare su un amico in più. Grazie alla partnership siglata tra FCA e DCS, i proprietari di veicoli elettrici Jeep o Fiat avranno a disposizione il servizio digitale “My Easy Charge”, che consentirà di accedere al più ampio network di servizi di ricarica a livello globale, gestito da DCS.

Attraverso un’app dedicata e una sola card, questa soluzione offrirà l’accesso a più di 130 mila stazioni di ricarica in 21 Paesi europei. Non soltanto in Italia (dove i punti di ricarica gestiti da DCS sono oltre 6.700) ma anche negli altri principali Stati europei, in modo da consentire sempre all’automobilista di effettuare la ricarica anche all’estero.

Iscrivendosi al servizio, gli utenti potranno interfacciarsi con tutti i principali operatori rapidamente e attraverso un’unica piattaforma. Punto di forza di “My Easy Charge” sarà un sito web dedicato che fornirà informazioni su prodotti e tariffe, una mappa della rete di ricarica e la possibilità di gestire il proprio account. La soluzione include inoltre un’app per iOS e Android che consente di pianificare in maniera intelligente il proprio percorso per trovare punti di ricarica a destinazione o lungo il tragitto e di attivare le stazioni di ricarica direttamente dal proprio dispositivo mobile.

Si prevede che, con l’espandersi della rete gestita da DCS, il numero di punti di ricarica disponibili per chi sceglie “My Easy Charge” aumenteranno ulteriormente, mettendo a disposizione dei clienti una rete ancora più ampia, comoda e accessibile.

Una filosofia condivisa da Fiat Chrysler Automobiles, che con il suo ente e-Mobility è impegnata a promuovere lo sviluppo della mobilità alternativa. Per farlo, FCA ha sviluppato un modello attorno alle esigenze dei suoi clienti, in modo da agevolare e semplificare l’utilizzo quotidiano delle vetture elettrificate.