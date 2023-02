De Meo (Acea): Ue metta in campo politica automobilistica ambiziosa

Preoccupato per l’erosione della competitività dell’industria dell’UE sulla scena globale, Luca de Meo, presidente e amministratore delegato di Acea e di Renault Group,

ha scritto ai leader delle istituzioni europee, chiedendo una politica industriale ambiziosa e strutturata, nonché un approccio normativo coerente e olistico per aiutare ad affrontare le attuali sfide dell'industria automobilistica. “Con il passaggio alla mobilità a zero emissioni, l'industria automobilistica è a un punto di svolta - ha scritto De Meo -. L'industria automobilistica è una potenza economica per l'Europa e sta guidando la transizione verso la mobilità a zero emissioni. Le tendenze recenti mostrano tuttavia che sta gradualmente perdendo terreno rispetto ai suoi principali concorrenti globali. La risposta dei responsabili politici alle sfide che l'industria deve affrontare è di fondamentale importanza”. Secondo De Meo “Le recenti proposte legislative come Euro 7 mostrano che l’approccio dell’Europa è quello di regolamentare la strada verso le emissioni zero, mentre altre regioni stanno incentivando la strada.

L'industria automobilistica chiede urgentemente una politica industriale automobilistica ambiziosa e strutturata, per rivaleggiare con quelle di altre regioni del mondo, salvaguardando e promuovendo al contempo il libero scambio in tutto il mondo”. “Quello che chiediamo oggi è un approccio strategico, una visione aperta, il tempo e, soprattutto, l'opportunità di collaborare e portare la voce dell'industria automobilistica nel dibattito. "Quello che stiamo offrendo è la nostra determinazione a raggiungere gli obiettivi che ci vengono dati, la trasparenza e un approccio basato sui fatti, oltre al lavoro quotidiano di milioni di persone"", conclude la lettera. "Conformare a Euro 7 porterebbe aumenti dei costi che potrebbero scoraggiare i clienti dall'acquisto di queste nuove auto ha avvertito de Meo -. Questo potrebbe prolungare la durata della flotta: significa che le auto più vecchie, con emissioni più elevate, rimangono più a lungo sulle strade". "Suppiamo che potremmo ottenere un rapporto costi-benefici molto migliore se riorientiamo gli enormi investimenti che Euro 7 richiederebbe verso l'elettrificazione, rendendo i veicoli elettrici più accessibili e sviluppando tecnologie a emissioni zero per migliorare la flotta" dice ancora.

Acea ha anche annunciato le sue previsioni per le vendite di nuove auto quest'anno. "Nonostante le molte incertezze future, il mercato dovrebbe iniziare a intraprendere il processo di recupero nel 2023", ha spiegato il direttore generale dell'ACEA, Sigrid de Vries. "Ci aspettiamo che circa 9,8 milioni di nuove auto vengano vendute in tutta la regione quest'anno, con un aumento del 5% rispetto al 2022. Tuttavia questo rimane del 25% al di sotto dei livelli pre-crisi del 2019, dimostrando che siamo ancora in una situazione fragile. In questo contesto, è tanto più importante che il nostro settore rafforzi la sua posizione sulla scena globale”.